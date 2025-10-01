Stigli sastavi: Gvardiol od prve minute u Kneževini, Tudor i Kovač love prve pobjede!

Večeras nas očekuje prava nogometna poslastica – drugo kolo Lige prvaka donosi čak sedam utakmica koje će u terminu od 21:00 sati pratiti milijuni gledatelja diljem Europe.

2.Kolo Lige prvaka

Arsenal - Olympiacos 0:0

Barcelona - PSG 0:0

Bayer Leverkusen - PSV 0:0

Borussia Dortmund - Atletik Bilbao 0:0

Monaco - Manchester City 0:0

Napoli - Sporting 0:0

Villareal - Juventus 0:0

Najava:

U Londonu će Arsenal ugostiti grčki Olympiacos, dok nas na Estadi Olimpic Lluis Companys čeka pravi klasik – Barcelona protiv PSG-a, dvoboj koji uvijek donosi posebnu draž.

U Njemačkoj aktualni prvak Bundeslige Bayer Leverkusen dočekuje PSV, dok će u Dortmundu snage odmjeriti Borussia i španjolski Athletic Bilbao.

Francuska kneževina bit će domaćin još jednog velikog sudara – Monaco protiv moćnog Manchester Cityja. U Napulju će pak Napoli tražiti bodove protiv portugalskog Sportinga, a večer zaključuje dvoboj u Španjolskoj gdje Villarreal dočekuje torinski Juventus.

Nogometni spektakl je zagarantiran, veliko je pitanje tko će nakon večerašnjih okršaja potvrditi ambicije za prolazak skupine, a tko će već sada morati spašavati sezonu.

