Stigli sastavi: Gvardiol od prve minute u Kneževini, Tudor i Kovač love prve pobjede!
Večeras nas očekuje prava nogometna poslastica – drugo kolo Lige prvaka donosi čak sedam utakmica koje će u terminu od 21:00 sati pratiti milijuni gledatelja diljem Europe.
2.Kolo Lige prvaka
Arsenal - Olympiacos 0:0
Barcelona - PSG 0:0
Bayer Leverkusen - PSV 0:0
Borussia Dortmund - Atletik Bilbao 0:0
Monaco - Manchester City 0:0
Napoli - Sporting 0:0
Villareal - Juventus 0:0
Najava:
U Londonu će Arsenal ugostiti grčki Olympiacos, dok nas na Estadi Olimpic Lluis Companys čeka pravi klasik – Barcelona protiv PSG-a, dvoboj koji uvijek donosi posebnu draž.
U Njemačkoj aktualni prvak Bundeslige Bayer Leverkusen dočekuje PSV, dok će u Dortmundu snage odmjeriti Borussia i španjolski Athletic Bilbao.
Francuska kneževina bit će domaćin još jednog velikog sudara – Monaco protiv moćnog Manchester Cityja. U Napulju će pak Napoli tražiti bodove protiv portugalskog Sportinga, a večer zaključuje dvoboj u Španjolskoj gdje Villarreal dočekuje torinski Juventus.
Nogometni spektakl je zagarantiran, veliko je pitanje tko će nakon večerašnjih okršaja potvrditi ambicije za prolazak skupine, a tko će već sada morati spašavati sezonu.
