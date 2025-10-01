Država 'nagradila' umirovljenike, evo kako žive nakon desetljeća radnog staža

DODATAK RAZOČARAO /

Godišnji dodatak za umirovljenike bit će 6 eura po godini staža. Objavio je to ministar Marin Piletić i razočarao tisuće umirovljenika jer tražili su i dvostruko više. Mnogima nije utjeha ni najava da se ukida porez na mirovine, jer to će se dogoditi tek od 2027. Da bude jasnije što to znači - samo u rujnu država je, prema podacima Porezne uprave, od umirovljenika uzela oko 15 milijuna eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više od 30% umirovljenika živi na rubu siromaštva, a novčana pomoć koja je stigla neće puno promijeniti njihovu svakodnevicu. U Domu za starije osobe Trešnjevka komentirali su ovu situaciju, a njihova mišljenja su podijeljena.

Razgovarali smo s gospodinom Ljubodragom, umirovljenikom s 38 godina staža. "Šest eura po godini staža, je li se isplatilo?" - upitali smo ga. "Pa, ja sam se nadao da će biti osam eura, ali čujte, i ovo je neki pomak", rekao je. Na pitanje kako će dodatak utjecati na njegovu mirovinu, odgovorio je: "Bit će nešto lakše, kao i svima drugima, ipak neko poboljšanje. Ali ne veliko, nažalost. Simbolično, ali realan sam." Više doznajte u javljanju Kristine Čirjak.