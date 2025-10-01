Umirovljenici razočarani iznosom dodatka: 'Imam dojam da se ministar malo zaletio'

'U ŠOKU SAM' /

Godišnji dodatak za umirovljenike bit će 6 eura po godini staža. Objavio je to ministar Marin Piletić i razočarao tisuće umirovljenika - jer tražili su i dvostruko više. Mnogima nije utjeha ni najava da se Ukida porez na mirovine, jer to će se dogoditi tek od 2027. Da bude jasnije što to znači - samo u rujnu država je, prema podacima Porezne, od umirovljenika uzela oko 15 milijuna eura.

Za Međunarodni dan starijih osoba, dar ministra Piletića razočarao je umirovljenike.

Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske: "Ne mogu čak ni izraziti koliko je veliko moje razočarenje, ja sam još uvijek u šoku. To je najmanje što sam očekivala na dan starijih soba, imam utisak da se ministar malo zaletio."

To znači da će u prosincu biti isplaćen prosječni godišnji dodatak u iznosu nešto većem od 170 eura. Za one s 30 godina mirovinskog staža to je 180 eura, a za 40 godina, dodatak je 240 eura.

Više pogledajte u prilogu.