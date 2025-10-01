Liječnica Sonja je oboljela od raka i ima važnu poruku za Hrvate: 'Time spašavate život'

Listopad je u cijelom svijetu prepoznat kao mjesec borbe protiv raka dojke. Pa je zbog toga Glavni zagrebački kolodvor večeras zablistao u novoj ružičastoj boji! Udruga Pink Life se zajedno sa HŽ Infrastrukturom na ovaj način pridružila svjetskom obilježavanju prevencije raka dojke.

Ružičasta svjetla na znamenitostima diljem svijeta, pa tako i na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, predstavljaju simbol podrške svim ženama koje se bore s rakom dojke. No ova akcija ima i dublji cilj – educirati javnost o redovitim pregledima i ulozi ranog otkrivanja bolesti u očuvanju zdravlja dojke.

Reporter RTL-a Boris Mišević razgovarao je s jednom od organizatorica iz udruge Pink Life.

Kažete da što mlađe žene odu na pregled i time skrate probleme.

Cilj udruge Pink Life je smanjiti smrtnost, kao i kod drugih organizacija koje se bave rakom dojke. Ovime otvaramo listopad, mjesec upozorenja na to koliko je važno obaviti preventivni pregled. Mi potičemo mlade žene već sa 25 godina da obave prve ultrazvučne preglede, jer je porast novooboljelih upravo zbog toga što se bolest otkriva u početku.

Jeste li zadovoljni koliko vas prate i tvrtke i društvo općenito? Imate li podršku koju biste trebali imati za promicanje ovako bitnih stvari?

Nikad nije dovoljno, ali nismo imali problema. Imamo podršku, i naravno da to nije onako trnovit put kakav je bio prije četiri ili pet godina.

Također je razgovarao s liječnicom Sonjom Anić Jurica, koja je oboljela od raka dojke i liječi se.

Bi li vam pomoglo da ste ranije otišli?

Sigurno. Ovo je meni drugi povratak, odnosno nije povratak nego nova bolest, i najvažnije je doći na vrijeme, jer ste tada jedan korak manje u liječenju. Prođite manje trnovit put do zdravlja, do remisije i, u budućnosti, do ozdravljenja. Kako kažu, kod postolara je cipela najgore, tako je i kod nas liječnika. Nismo redoviti na pregledima, nismo tako disciplinirani pacijenti i zbog toga ne dolazimo na vrijeme. Idite na redovite preglede jer time spašavate život sebi, ali isto tako potičimo žene – i ne zaboravimo muškarce, jer obolijeva i jedan dio muškaraca.