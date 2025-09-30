Virus koji je zaustavio svijet i dalje hara, pozitivan svaki četvrti: 'Imamo 3656 oboljelih'

S dolaskom jeseni i početkom sezone respiratornih infekcija, sve češće čujemo kako netko u našoj okolini ima Covid. Iako broj prijava raste, situacija nije ni približno intenzivna kao prošle godine. Paralelno, u fokus ulazi i gripa, pa smo provjerili što o svemu kaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Na naš upit iz Zavoda su potvrdili da se u Hrvatskoj bilježi porast oboljelih od Covida, no situacija je ipak blaža nego prošle godine. Osim toga, stigla su i nova cjepiva protiv gripe, a cijepljenje kreće uskoro.

Iz HZJZ-a poručuju kako od sredine kolovoza bilježe porast broja tjedno prijavljenih oboljelih od Covida-19. Samo u posljednjih mjesec dana, od 36. do 39. tjedna, zaprimljeno je ukupno 3.656 prijava, od čega više od 1.300 u posljednjem (39.) tjednu.

"Ovaj je broj prijava značajno manji od onog zabilježenog prošle godine u isto vrijeme. Tako smo prošle godine u mjesec dana imali ukupno 8.356 prijava, od kojih 2.265 u 39. tjednu", navode iz Zavoda. Dodaju i da sličan trend bilježe i druge europske države, gdje je prošlogodišnji ljetno-jesenski val bio znatno intenzivniji nego sadašnji.

Nema, kažu, naznaka da je trenutno cirkulirajući soj virusa opasniji ili zarazniji od dosadašnjih podvarijanti Omikrona.

Udio pozitivnih 25 posto

Kad je riječ o testiranjima u zdravstvenim ustanovama, pravila su ostala ista kao i dosad. Preporučuje se testiranje osoba koje dolaze u kolektive socijalne skrbi ili na bolničko liječenje, a bolnička povjerenstva imaju mogućnost, prema lokalnoj epidemiološkoj situaciji, donijeti odluku o obveznom testiranju određenih pacijenata.

"HZJZ preporučuje testiranje pacijenata koji se hospitaliziraju na onkologiji, a na bolničkim je povjerenstvima odluka o tome hoće li obvezati pacijente na testiranja. Ono što je najvažnije naglasiti jest da pozitivan rezultat testiranja ne smije odgoditi liječenje pacijenta, već bi trebao usmjeriti pažnju na izolaciju zaraženog pacijenta od ostalih", naglašavaju iz Zavoda.

Prema posljednjim podacima HZZO-a, udio pozitivnih među testiranima iznosi oko 25%.

Cjepivo protiv gripe

Uz Covid, u fokusu je i sezona gripe. HZJZ je nabavio 430.000 doza cjepiva protiv gripe za sezonu 2025./2026., a distribucija prema županijskim zavodima već je krenula početkom listopada.

Cijepljenje počinje sredinom listopada, a besplatno je za rizične skupine – starije od 65 godina, kronične bolesnike, štićenike i djelatnike domova za starije i bolnice, zdravstvene radnike, trudnice, te djecu na dugotrajnoj terapiji acetilsalicilnom kiselinom.

Inače, ovosezonsko cjepivo je inaktivirano trovalentno cjepivo. Iz HZJZ-a navode da štiti od dva podtipa virusa gripe A i jednog soja virusa gripe B. Sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, cjepivo sadrži sojeve:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj

B/Austria/1359417/2021-sličan soj

HZJZ naglašava kako je cijepljenje i dalje najbolja zaštita od gripe, posebice za one koji spadaju u rizične skupine, dok se građanima savjetuje i pridržavanje općih mjera prevencije poput higijene ruku i izbjegavanja kontakta s oboljelima.

