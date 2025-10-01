Anušić najavio sporazum za razvoj antidronske zaštite: 'Ubrzo ćemo potpisati...'

VJEŠTINE BUDUĆNOSTI /

Hrvatska je iskazala interes za preuzimanjem uloge vodeće nacije u zajedničkoj nabavi i proizvodnji malih dronova. Glavnu ulogu trebala bi preuzeti Orqa, vodeća hrvatska tvrtka za proizvodnju dronova, dok planove najvljuje i ministar obrane Ivan Anušić.

"Ubrzo ćemo potpisati ugovor, odnosno sporazum s jednom domaćom i jednom stranom tvrtkom u nabavci, razvoju antidronske zaštite naše kritične infrastrukture koja će vrlo brzo biti implementira na tu kritičnu infrastrukturu", kazao je.

Dragan Kovačević, menadžer proizvoda u Orqi ističe vještine budućnosti. "Naš je naglasak na razvoj novih tehnologija, razvoj vještina budućnosti. Ne bježimo od toga da je primjena dronova u obrambene svrhe prisutna. Ali, isto tako, kad se stanje promijeni nabolje svi ti dronovi će obavljati druge dužnosti poput dvojne namjene, primjerice: zaštita granica, nadzor, dostava lijekova, spašavanje unesrećenih i slično."