Božo je bio u smjeni kad je njegov otac imao srčani: 'Reanimirali smo ga sat i 20 minuta'

Ispostavi hitne pomoći u Kalima došao je poziv za intervenciju s druge strane otoka. Ronilac iz Mulina hitno je trebao u barokomoru u Zadru, pa je s Ugljana prevezen brodom za hitne medicinske intervencije Općine Preko.

Na prijevoz koji život znači stanovnici Ugljana i susjednog, mostom povezanog, Pašmana mogu računati već puna dva desetljeća.

"Pet minuta je do Zadra, čeka ga auto, u bolnici je još za pet minuta. Kao da smo u gradu", kaže Prečanin Josip Kačnar, a Đorđe Macura iz bosanskohercegovačkog Prijedora kaže kako se osjeća sigurno na otoku na kojemu radi u turizmu: "Totalno praktično i jako je dobro s obzirom na to da se može jako brzo prevesti pacijenta, ne da se ide trajektom, da se upada u gužvu, što ja znam. Tako da je dosta života spašeno tim načinom".

Oko 500 intervencija godišnje

Godišnje ovaj brod ima oko 500-tinjak intervencija koje se u medicinskom žargonu vode kao "crvene" odnosno životno ugrožavajuće.

"Bilo je raznoraznih situacija. Od rezanja ruke brusilicom, od inzulta, od akutnih infarkta miokarda, raznoraznih saobraćajnih nesreća, trauma, tako da ovaj brod definitivno spašava živote na ova dva otoka", priznaje liječnik Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ispostava Kali Šime Srzentić i pojašnjava kako je tijekom ljeta na dva otoka stanovnika je gotovo kao u Zadru zimi.

Zato se trećina intervencija i dogodi tijekom ljetnih mjeseci. Liječnik iz Zadra iskustvo u otočnoj ispostavi Hitne smatra neprocjenjivim.

"Pravilo je 'zlatni sat', a osoblje je toliko iskusno da unutar tog zlatnog sata i dođemo do zadarske bolnice. Što se tiče tehničara u ispostavi Kali, mogu reći da je to slobodno jedno izuzetno kvalitetno, iskusno osoblje bez kojeg mi liječnici definitivno ne bi mogli", dodaje Srzentić.

Brodom na smjene upravljaju četvorica voditelja broda, zaposlenika Općine Preko koja u rezervi čuva i prethodni brod. Preko Zadarskog kanala je samo pet kilometara, ali nekada put do bolnice nije jednostavno prijeći.

'Spasili smo moga oca'

"Od odvezivanja do privezivanja, pacijent na stolu može biti u roku od 10 minuta kad vremenski uvjeti dozvoljavaju. Inače, to se produžava kad imamo vremenske neprilike. Na doktoru je da odluči što se tiče pacijenta, a na meni je da odlučim želim li isploviti ili ne tj. je li mogu isploviti ili ne", pojašnjava svoj dio posla Božo Batistić, kapetan broda za hitne medicinske intervencije Općine Preko, i dodaje kako se u 20 godina još nije dogodilo da nisu isplovili, ali za donošenje odluke o isplovljavanju je važno i može li pacijent podnijeti plovidbu u ekstremnim uvjetima.

Božo je bio u smjeni i kada je njegov otac imao srčani udar: "Mog tatu smo reanimirali oko sat i 20 minuta i reanimacija je završena uspješno i ja sam sudjelovao u njoj i intervenciji prijevoza samog pacijenta, odnosno mog oca do Zadra u bolnicu. I evo, sedam godina još je uvik živ i zdrav".

Njihov je posao spašavanje života, ali najdraže im je kada moćne brodske motore pale zbog prijevoza trudnica jer to znači da na njihove otoke dolazi novi život.