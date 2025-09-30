Vlak naletio na Hitnu pomoć! Medicinski tim se u zadnji tren spasio, pacijentica poginula

Vlak je udario vozilo hitne pomoći na željezničkom prijelazu u njemačkom gradu Ahausu u utorak ujutro, piše Fenix.

Nach dem schweren #Unfall in #Ahaus (Kreis #Borken) hat die #Polizei neue Details bekanntgegeben. Wie berichtet, hielt der #Rettungswagen auf einem #Bahnübergang an, ein #Regionalzug kam angefahren und erfasste den Wagen. An Bord war eine 88-jährige Patientin – sie starb. Auch… pic.twitter.com/PR0LJYZJYG — RTL WEST (@RTLWEST) September 30, 2025

Vozilo hitne pomoći, koje je prevozilo pacijenta, zaustavilo se na prijelazu zbog hitnog medicinskog zahvata. U tom trenutku spustile su se rampe i putnički vlak naletio je na vozilo.

Istraga u tijeku

Tri člana medicinskog tima spasila su se u zadnji tren. Lakše su ozlijeđeni. Pacijentica (88) nije preživjela nesreću.

Od 100 putnika iz vlaka, dvoje je lakše ozlijeđeno. Željeznički promet na toj dionici trenutačno je obustavljen, a istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.

