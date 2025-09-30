NAMJERNO STALI /

Vlak naletio na Hitnu pomoć! Medicinski tim se u zadnji tren spasio, pacijentica poginula

Foto: X/rtl West/screenshot

Vozilo hitne pomoći, koje je prevozilo pacijenta, zaustavilo se na prijelazu zbog hitnog medicinskog zahvata

30.9.2025.
13:59
Tajana Gvardiol
X/rtl West/screenshot
Vlak je udario vozilo hitne pomoći na željezničkom prijelazu u njemačkom gradu Ahausu u utorak ujutro, piše Fenix

Vozilo hitne pomoći, koje je prevozilo pacijenta, zaustavilo se na prijelazu zbog hitnog medicinskog zahvata. U tom trenutku spustile su se rampe i putnički vlak naletio je na vozilo. 

Istraga u tijeku

Tri člana medicinskog tima spasila su se u zadnji tren. Lakše su ozlijeđeni. Pacijentica (88) nije preživjela nesreću.

Od 100 putnika iz vlaka, dvoje je lakše ozlijeđeno. Željeznički promet na toj dionici trenutačno je obustavljen, a istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.

