Vlak naletio na Hitnu pomoć! Medicinski tim se u zadnji tren spasio, pacijentica poginula
Vozilo hitne pomoći, koje je prevozilo pacijenta, zaustavilo se na prijelazu zbog hitnog medicinskog zahvata
Vlak je udario vozilo hitne pomoći na željezničkom prijelazu u njemačkom gradu Ahausu u utorak ujutro, piše Fenix.
Vozilo hitne pomoći, koje je prevozilo pacijenta, zaustavilo se na prijelazu zbog hitnog medicinskog zahvata. U tom trenutku spustile su se rampe i putnički vlak naletio je na vozilo.
Istraga u tijeku
Tri člana medicinskog tima spasila su se u zadnji tren. Lakše su ozlijeđeni. Pacijentica (88) nije preživjela nesreću.
Od 100 putnika iz vlaka, dvoje je lakše ozlijeđeno. Željeznički promet na toj dionici trenutačno je obustavljen, a istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.
