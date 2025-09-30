Šokantne vijesti! Poznati boksač sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u susjedstvu

U teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć iza 22 sata dogodila na dijelu magistralne ceste M-6.1 između Mostara i Širokog Brijega, u mjestu Polog ozlijeđene su tri osobe, piše Hercegovina.info.

Vozilom je upravljao D.B. (1984.), a navedeni izvor doznaje da je riječ o bosanskohercegovačkom boksaču Damiru Belji. U vozilu su bila još dva putnika, a M. B. T. (2002.) je zadobio ozljede opasne po život. Pretpostavlja se da je jedno od osobnih vozila udarilo u spremnik za gorivo šlepera, nakon čega je došlo do istjecanja goriva na kolnik. Jedno vozilo završilo je odbačeno na prometni znak i u grmlju pored ceste.

Beljo je mostarski boksač koji je bio europski prvak, a zanimljivo, prometna nesreća mu je oduzela meč karijere. Naime, 2016. se trebao boksati s Oleksandrom Usikom u Los Angelesu za WBO svjetsku titulu, ali prije meča je doživio tešku prometnu nesreću i karijera mu je na neko vrijeme stala.

