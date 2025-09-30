Ovo je hit! Ušli hrabro u ring i oduševili: Pogledajte što se događalo u Zagrebu

Završeno je 1. kolo međunarodnog muay thai turnira Liga Nade, koje je proteklog vikenda održano u Zagrebu. U ringu se našlo 36 boraca kroz ukupno 18 borbi, a sudjelovali su natjecatelji iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Mađarske.

Liga Nade održava se već treću godinu zaredom i sastoji se od ukupno pet kola. Cilj projekta je mladim borcima u usponu omogućiti kvalitetan matchmaking s protivnicima sličnog iskustva, kako bi stjecali vrijedno natjecateljsko iskustvo i ravnomjerno napredovali. Svi znamo da je u Hrvatskoj manjak turnira na kojima mlade nade bruse svoje muay thai vještine. Stoga je Liga Nade pun pogodak i ima veliku vrijednost.

Sve o tajlandskom boksu čitajte na portalu Net.hr

Posebno vrijedi istaknuti da su zagrebački klubovi prije tri godine imali čak troje osvajača ove lige, što im je značajno pomoglo u daljnjem razvoju karijere.

Organizatori su se zahvalili Sportskom savezu Grada Zagreba i njegovom predsjedniku Vijeku Šafraniću na dugogodišnjoj podršci i doprinosu razvoju tajlandskog boksa u metropoli. Jednako tako, izražena je i velika zahvalnost sponzorima, bez čije podrške ovakvo natjecanje ne bi bilo moguće organizirati.

Već za manje od mjesec dana održat će se i 2. kolo turnira, ovoga puta u jednoj od zemalja sudionica.

POGLEDAJTE VIDEO: Borilačka legenda u 'Maksanovom korneru' od Silvija Maksana: 'Skrivao sam od roditelja 5 godina da se borim. Kad su saznali, tata samnom nije pričao 4 mjeseca'