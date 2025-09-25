Liga nade okuplja sportaše početnike tajlandskog boksa u Zagrebu

U nedjelju, 28. rujna, u sportskoj dvorani Osnovne škole Jelkovec, s početkom u 11 sati, održat će se međunarodni turnir Liga nade, koji okuplja amaterske borce iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Italije.

Ovaj turnir namijenjen je sportašima početnicima u svim uzrastima i pruža priliku da se okušaju u međunarodnoj konkurenciji, predstave svoje znanje i steknu vrijedno natjecateljsko iskustvo.

Publika može očekivati dinamične borbe i sportski duh koji karakteriziraju tajlandski boks.

Lokacija: OŠ Jelkovec, Dragana Plamenca 1, 10360 Sesvete

Početak programa: 11:00 sati

Ulaz: slobodan

Turnir organiziraju klubovi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, i Mađarske, uz podršku Sportskog saveza Grada Zagreba i sponzora.

Za sve ljubitelje borilačkih sportova i one koji podržavaju razvoj početnika i mladih sportaša, Liga nade bit će prilika za pogledati zanimljive mečeve i osjetiti atmosferu tajlandskog boksa.

