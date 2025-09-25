MEĐUNARODNI TURNIR /

Liga nade okuplja sportaše početnike tajlandskog boksa u Zagrebu

Liga nade okuplja sportaše početnike tajlandskog boksa u Zagrebu
×
Foto: Zg Muay Thai Savez

Ovaj Muay thai turnir u Zagrebu namijenjen je sportašima početnicima u svim uzrastima i pruža priliku da se okušaju u međunarodnoj konkurenciji, predstave svoje znanje i steknu vrijedno natjecateljsko iskustvo

25.9.2025.
17:37
SPORTSKI.NET
Zg Muay Thai Savez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U nedjelju, 28. rujna, u sportskoj dvorani Osnovne škole Jelkovec, s početkom u 11 sati, održat će se međunarodni turnir Liga nade, koji okuplja amaterske borce iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Italije.

Ovaj turnir namijenjen je sportašima početnicima u svim uzrastima i pruža priliku da se okušaju u međunarodnoj konkurenciji, predstave svoje znanje i steknu vrijedno natjecateljsko iskustvo.

Publika može očekivati dinamične borbe i sportski duh koji karakteriziraju tajlandski boks.

Lokacija: OŠ Jelkovec, Dragana Plamenca 1, 10360 Sesvete

Početak programa: 11:00 sati

Ulaz: slobodan

Turnir organiziraju klubovi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, i Mađarske, uz podršku Sportskog saveza Grada Zagreba i sponzora.

Za sve ljubitelje borilačkih sportova i one koji podržavaju razvoj početnika i mladih sportaša, Liga nade bit će prilika za pogledati zanimljive mečeve i osjetiti atmosferu tajlandskog boksa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić vratio Vuškovića pa otkrio i hoće li čekati Kovačića ili aktivirati pretpoziv

Muay ThaiZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MEĐUNARODNI TURNIR /
Liga nade okuplja sportaše početnike tajlandskog boksa u Zagrebu