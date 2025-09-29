U Zagrebu održano 1. kolo Lige Nade: U ringu 36 boraca kroz ukupno 18 borbi

Završeno je 1. kolo međunarodnog turnira Liga Nade, koje je proteklog vikenda održano u Zagrebu. U ringu se našlo 36 boraca kroz ukupno 18 borbi, a sudjelovali su natjecatelji iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Mađarske.

Liga Nade održava se već treću godinu zaredom i sastoji se od ukupno pet kola. Cilj projekta je mladim borcima u usponu omogućiti kvalitetan matchmaking s protivnicima sličnog iskustva, kako bi stjecali vrijedno natjecateljsko iskustvo i ravnomjerno napredovali.

Foto: Liga Nade

Posebno vrijedi istaknuti da su zagrebački klubovi prije tri godine imali čak troje osvajača ove lige, što im je značajno pomoglo u daljnjem razvoju karijere.

Foto: Liga Nade

Organizatori su se zahvalili Sportskom savezu Grada Zagreba i njegovom predsjedniku Vijeku Šafraniću na dugogodišnjoj podršci i doprinosu razvoju tajlandskog boksa u metropoli. Jednako tako, izražena je i velika zahvalnost sponzorima, bez čije podrške ovakvo natjecanje ne bi bilo moguće organizirati.

Foto: Liga Nade

Već za manje od mjesec dana održat će se i 2. kolo turnira, ovoga puta u jednoj od zemalja sudionica.

Foto: Liga Nade

