RUŽIČASTI LISTOPAD /

Kreće mjesec borbe protiv raka dojke: 'Potičemo mlade žene da odu na preglede'

Listopad je u cijelom svijetu prepoznat kao mjesec borbe protiv raka dojke. Pa je zbog toga Glavni zagrebački kolodvor večeras zablistao u novoj ružičastoj boji! Udruga Pink Life se zajedno sa HŽ Infrastrukturom na ovaj način pridružila svjetskom obilježavanju prevencije raka dojke.  

Ružičasta svjetla na znamenitostima diljem svijeta, pa tako i na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, predstavljaju simbol podrške svim ženama koje se bore s rakom dojke. No ova akcija ima i dublji cilj – educirati javnost o redovitim pregledima i ulozi ranog otkrivanja bolesti u očuvanju zdravlja dojke.

1.10.2025.
11:25
RTL Danas
Borba Protiv Raka DojkeRak DojkePrevencija Raka Dojke
