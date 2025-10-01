Hajdaš Dončić: 'Grozno je kada osoba daje oružje djetetu! Zašto se toliko čekalo?'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pitao je u srijedu zašto je Državnom odvjetništvu trebalo deset mjeseci za podizanje optužnice protiv bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre, zbog povrede prava djeteta i nezakonitog oružja.

''Grozno je kada osoba daje vatreno oružje maloljetnom djetetu. To je bilo prije deset, 11 mjeseci. Mogu samo postavit pitanje zašto je trebalo toliko čekati'', kazao je Hajdaš Dončić na konferenciji za medije.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla, što je građanima zabranjeno.

"A drugo je pitanje kako to da je gospodin Dabro dobar za Sabor, a ne i za Vladu. Ali to su pitanja na premijera Plenkovića. To je njegov koalicijski partner", rekao je.

Upitan o potezu petero ustavnih sudaca koji su napustili sjednicu na kojoj se birao novi predsjednik i zamjenica predsjednika Ustavnog suda, odgovorio je da ne želi nikoga osuđivati.

''Vidjet ćemo što će se događati u budućnosti. Želimo da suci budu neovisni i brane građansku državu. To je ključno'', kazao je.

Poboljšati standard starijih

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba SDP je predstavio nekoliko prijedloga za poboljšanje njihova životnog standarda.

''SDP traži da se donese jedinstven zakon o dugotrajnoj skrbi, u kojem će se urediti sva prava i cijela problematika osoba starije životne dobi, kao što to imamo za branitelje. To je dugotrajan i ozbiljan proces, ali treba u tom pravcu krenuti, rekao je predsjednik Foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić.

Osim toga, potrebna su veća ulaganja u domove za starije osobe i dnevne centre, kazao je Jelušić, s obzirom da trenutni kapaciteti nisu ni približno dovoljni, a neke županije još uvijek nemaju niti jedan javni dom. Na listi prijedloga je i besplatan javni prijevoz za sve umirovljenike u Hrvatskoj.

Što se tiče niskih mirovina, taj se problem može riješiti većim ulaganjima iz proračuna.

'Novca za to ima'

"Hrvatska će ove godine za mirovine izdvojiti između 9,3 i 9,5 posto BDP-a. Kada bi izdvajala 13,5 posto, koliko prosječno izdvaja Europska unija, ovog bi časa mirovine bile 40 posto veće”, napomenuo je Jelušić.

Novca za to ima, ustvrdio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

''Imate strane poslovne banke koje su imale preko milijardu i pol eura dobiti, većina je otišla u njihove matice, Njemačku, Italiju, Mađarsku. Imate strane trgovačke lance koji ovdje deru građane s cijenama. Da postoji kvalitetna porezna politika i porez na ekstraprofit, našlo bi se novaca i za veće mirovine i za različite socijalne usluge'', naglasio je.

Saborski zastupnik Boris Lalovac upozorio je da umirovljenici žive u teškom ekonomskom položaju, dok Europska unija planira povećanje proračuna na naoružanje.

''Kada zavlada strah, brojni su oni koji na tom strahu jako puno zarađuju, a umirovljenici će dobiti 20 eura. Te će posljedice bit dugoročne, to je ona nepravda o kojoj će SDP progovarati'', poručio je Lalovac.

