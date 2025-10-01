Podignuta optužnica protiv Josipa Dabre zbog fotografija koje su šokirale javnost

Podignuta je optužnica protiv Josipa Dabre.

Priopćenje DORH-a objavljujemo u cijelosti:

"Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1983.) zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.

Okrivljenika se optužnicom tereti da je u vremenu od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava. Također ga se tereti da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.", stoji u prioćenju.

U ranijem priopćenju iz veljače ove godine DORH je naveo da je protiv Dabre proveden istražni postupak nakon kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Tada je ispitan zbog osnovane sumnje na ista kaznena djela, a sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro na svojem Facebook profilu objavljivao je snimke maloljetnika na motociklima, ali i fotografije sina iz streljane.

Na fotografijama iz 2017. godine, koje su još uvijek dostupne na njegovom profilu, vidi se kako Dabro puca u streljani iz zračnog natjecateljskog pištolja. Uz to je objavio i drugu fotografiju u kojoj pištolj drži maloljetnik. Više o tome čitajte OVDJE.

Dabro je prvo šokirao javnost snimkom koja je objavljena u siječnju ove godine na kojoj se vidi tadašnjeg potpredsjednika Vlade kako uz zvukove narodnjaka ministar poljoprivrede više puta puca iz pištolja kroz prozor automobila.

I sam bivši ministar poljoprivrede tada je potvrdio autentičnost snimke. Stoga je Dabro brže bolje objavio da podnosi neopozivu ostavku.

Dodajmo i da je Dabri krajem veljače određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, ali tamo se nije toliko dugo zadržao.

Naime, s obzirom da se radilo o šestero svjedoka, prijatelja i članova obitelji, i očekivalo se da će biti pušten ranije. Nakon što je prespavao u policiji, rekao je da je spavao kao beba.

Sve najnovije informacije o ovome pratite na Net.hr.