Dabro na Fejsu objavljivao fotografije sina u streljani: Snimao i maloljetnike na motorima

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro na svojem Facebook profilu objavljivao je snimke maloljetnika na motociklima, ali i fotografije sina iz streljane.

Na fotografijama iz 2017. godine, koje su još uvijek dostupne na njegovom profilu, vidi se kako Dabro puca u streljani iz zračnog natjecateljskog pištolja. Uz to je objavio i drugu fotografiju u kojoj pištolj drži maloljetnik. Nacional izvještava da je riječ o njegovom starijem sinu, koji je tada imao nepunih 10 godina.

Foto: Facebook/Josip Dabro/Screenshot

Foto: Facebook/Josip Dabro/Screenshot

Izbrisao samo jednu objavu

Dabro je objavio i nekoliko videa maloljetnika na motociklima. Na snimci iz studenog 2021. vidi se kako dječak sjeda i pali motor, a na videu koji je Dabro objavio u svibnju iduće godine, dječak sjeda na motor i počinje ga voziti po dvorištu. Nekoliko mjeseci potom, Dabro je objavio još jednu snimku u kojoj iz automobila u pokretu snima maloljetnika koji pored njega s kacigom na glavi vozi Tomos.

Nacional je doznao da je Dabro u siječnju 2024. na svojem profilu napisao "Rokalo se to dobro dok me politika nije 'izbacila iz sedla'", no fotografija ili videozapis koji su ranije postojali uz objavu su izbrisani. Isti izvor piše da je to jedina objavu koju je Dabro brisao s profila.

Podsjetimo, Dabro je dao ostavku ranije ovog mjeseca, nakon izlaska u javnost snimke na kojoj iz automobila u pokretu puca iz pištolja.

