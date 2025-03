POVIJEST JE ISPISANA / RTL Danas u Los Angelesu! Evo što nam je nakon dodjele Oscara otkrio Nebojša Slijepčević

"To što smo, zapravo, ne samo ja, nego cijela ekipa, a mislim da se to može preslikati na hrvatsku kinematografiju, pokazali da možemo konkurirati na najvišem svjetskom nivou s filmovima, što ponekad nije bilo toliko očito, ali sada mislim da jest očito. Moralo se poklopiti malo sreće da dobijemo sve te nagrade jer mislim da to sigurno diže ambicije ekipi s kojom radim idući film, a mislim da može i ostatak hrvatske kinematografije malo podići ljestvicu i očekivanja, ali i nivoa rada", objasnio je Slijepčević.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu.