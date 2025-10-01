Dabro nakon podizanja optužnice tvrdi da postoji dublja pozadina: 'Nije mi žao'

'OVO JE POLITIČKI PROGON' /

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Josipa Dabre. On pak tvrdi da je riječ o političkom obračunu i optužuje bivšeg stranačkog kolegu. Oporba je oštra, smatra da Dabri zbog oružja nije mjesto u Saboru.

Deset mjeseci otkako je ovim snimkama šokirao javnost pa na četiri dana završio iza rešetaka - protiv Josipa Dabre podignuta je optužnica. Tu je vijest dočekao u Saboru, no, čini se da mu nimalo nije pokvarila raspoloženje.