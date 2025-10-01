Ministar razočarao na tisuće ljudi u Hrvatskoj: 'Neka on pokuša živjeti s toliko, neka vidi...'

Godišnji dodatak za umirovljenike bit će 6 eura po godini staža. Objavio je to ministar Marin Piletić i razočarao tisuće umirovljenika jer tražili su i dvostruko više. Mnogima nije utjeha ni najava da se ukida porez na mirovine, jer to će se dogoditi tek od 2027. Da bude jasnije što to znači - samo u rujnu država je, prema podacima Porezne uprave, od umirovljenika uzela oko 15 milijuna eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više od 30% umirovljenika živi na rubu siromaštva, a novčana pomoć koja je stigla neće puno promijeniti njihovu svakodnevicu. U Domu za starije osobe Trešnjevka komentirali su ovu situaciju, a njihova mišljenja su podijeljena.

Razgovarali smo s gospodinom Ljubodragom, umirovljenikom s 38 godina staža. "Šest eura po godini staža, je li se isplatilo?" - upitali smo ga. "Pa, ja sam se nadao da će biti osam eura, ali čujte, i ovo je neki pomak", rekao je. Na pitanje kako će dodatak utjecati na njegovu mirovinu, odgovorio je: "Bit će nešto lakše, kao i svima drugima, ipak neko poboljšanje. Ali ne veliko, nažalost. Simbolično, ali realan sam."

'Neka ministar pokuša živjeti s 10 eura dnevno'

Gospođa Slavica, koja ima 35 godina staža. "Ja sam očekivala bar 10 eura, ovo je stvarno malo", rekla je, izrazivši razočaranje zbog iznosa dodatka. "Šta ću s ovih 10 eura? To je ipak jednokratno i ništa veliko. Morat ćemo rasporediti da kraj s krajem izađe."

Iako je razočarana, Slavica ne može puno toga promijeniti: "Bit će kako mora biti. Ljuta sam na puno toga, ali ne možemo si pomoći."

Što bi poručila resornom ministru Marinu Piletiću? "Neka pokuša živjeti s 10 eura dnevno. Neka vidi kako je, pa neka kaže kako mu je bilo", poručila je.

Troškovi života su porasli, ali mirovine nisu. Za šest mjeseci usklađivanja dobili smo samo šest posto, a cijene su otišle u nebo, tvrde štićenici trešnjevačkog Doma za starije.

Nedavno je najavljena i novost da će od 2027. godine biti ukinut porez na mirovine, što je izazvalo različite reakcije među umirovljenicima. Gospodin Drago, umirovljenik s 88 godina, smatra da je to prekasno: "Ko će dočekati 2027.? Da je barem prije nekoliko godina, bilo bi bolje."

Unatoč svemu, mnogi umirovljenici ne miruju i moraju i dalje raditi da bi preživjeli. Iako su se nadali većim poboljšanjima, novi dodatci i smanjenje poreza na mirovine barem će donijeti neki pomak, ali neće značajno promijeniti životni standard.