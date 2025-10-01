Napokon se zna! Ministar službeno otkrio koliko će iznositi godišnji dodatak za umirovljenike

Ministar rada Marin Piletić najavio je kako će Vlada predložiti da prvi godišnji dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža, što znači da će prosječni isplaćeni dodatak biti nešto viši od 170 eura, a najavljeno je i potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine.

"Ove godine u prosincu bit će isplaćen prvi trajni jednokratni dodatak na mirovinu koji će biti vezan uz godine mirovinskog staža i Vlada će predložiti na svojoj sjednici, a to smo predstavili i našim partnerima u saborskoj većini i stranci umirovljenika, da on iznosi šest eura po godini staža", izvijestio je Piletić na konferenciji za medije u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.

To znači da će u prosincu biti isplaćen prosječni godišnji dodatak u iznosu nešto većem od 170 eura. Za one s 30 godina mirovinskog staža riječ je o 180 eura, a za 40 godina, dodatak je 240 eura.

Prosječna mirovina je oko 690 eura, a cilj je da do kraja godine iznos prosječne ukupne mirovine, s ovako definiranim dodatkom, bude na razini od 705 eura, dodao je Piletić.

Ministar je također rekao kako je Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava 1. listopada, prilika da shvatimo koji je doprinos naših starijih osoba u društvu, koje baštine njihovog rada i truda mi danas uživamo te kako to cijenimo i vraćamo kao društvo.

Predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselka Gabričevića novinari su upitali je li zadovoljan s tih šest eura dodatka s obzirom na to da se u javnosti kao najizgledniji spominjao iznos od sedam ili osam eura.

Gabričević je rekao kako će Vlada u petak objaviti rebalans proračuna te da su, kada su vidjeli projekcije i koja su sredstva na raspolaganju, "morali prihvatiti tu činjenicu" i tih šest eura jer je riječ o 210 milijuna eura za sve umirovljenike.

"To su značajna sredstva, to nisu mala sredstva. Mnoga su Ministarstva morala smanjiti svoja financijska sredstva, a ovo naše resorno Ministarstvo je dobilo najviše, zapravo su sredstva jedino rasla u našem Ministarstvu", pojasnio je.

Ukidanje poreza na mirovine od 2027.

Vezano za druge umirovljeničke teme, Gabričević izvijestio je kako su riješili još jedan problem umirovljenika - ukidanje poreza na mirovine.

"Jučer smo dogovorili, i to zaista ide iduće godine u proceduru, da će se donijeti u idućoj godini novi zakon o porezima u kojem će biti ukinut porez na sve mirovine Hrvatskoj. To je jedna velika stavka, nešto za što smo se godinama zalagali", naveo je.

Dodao je kako je riječ o velikim sredstvima, posebno za jedinice lokalne samouprave koje će ostati bez značajnih sredstava koje dobivaju od poreza na mirovine. Primjerice, Grad Zagreb će imati oko 20 milijuna eura manje u svom proračunu, a Grad Vukovar oko 600 tisuća eura manje.

Početkom iduće godine zakon će ići u prvo čitanje, a u drugoj polovici donijet će se konačan prijedlog zakona koji će stupiti na snagu početkom 2027. godine od kada će se u potpunosti ukinuti porez na sve mirovine, najavio je Gabričević.

U Zagrebu, ako umirovljenik prima mirovinu od 850 eura, njemu se oporezuje 250 eura, što je mjesečno oko 27 eura, a godišnje oko 350 eura.

"Prema tome, takvom umirovljeniku njegova će mirovina godišnje biti povećana za gotovo 350 eura. Značajno će to utjecati na poboljšanje standarda mnogih umirovljenika. U Zagrebu imate preko 60.000 umirovljenika koji plaćaju porez na mirovine. Prema tome, stavka je itekako značajna", poručio je Gabričević.

Inkluzivni dodatak: Broj novih predmeta se smanjuje

Odgovarajući na pitanja o inkluzivnom dodatku, Piletić je rekao kako mu je žao kada se dogode situacije da zbog velikog broja zahtjeva, a malog broja vještaka, netko još nije dobio potreban nalaz i samim time pripadajući inkluzivni dodatak.

Napomenuo je kako su ubrzali proces te da se, s obzirom na vrhunac vala zahtjeva, broj novih predmeta smanjuje, ali i da sada postoji velik broj obnovljenih predmeta u slučajevima gdje su korisnici dobili inkluzivni dodatak, a nisu zadovoljni odgovarajućim razinom, pa je "dobar dio" njih u odbijenim zahtjevima.

