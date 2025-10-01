A je to! Pogledajte što je majstor napravio kad je bus Maccabija pristizao: Ovo je viralni hit

DINAMO U BAČKOJ TOPOLI /
Luđe ne može! Mossad čuva Maccabi u Srbiji, a nećete vjerovati što nam tvrde izraelski novinari
Dan uoči druge utakmice Dinama u Europa ligi ove sezone, u gostima protiv Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli, dobili smo prvi viralni hit. Naime, u trenutku kad je autobus Maccabi Tel Aviva pristizao u Bačku Topolu, jedan je majstor, očito domaćin, sa svojim automobilom imao vlastite planove.
Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Maccabi Tel Aviv UŽIVO u četvrtak od 21.00 pratite na portalu Net.hr.