Eskalacija u Italiji: Huligani pretvorili ulice Napulja u bojno polje uoči Lige prvaka

Uoči večerašnjeg dvoboja Lige prvaka između Napolija i lisabonskog Sportinga došlo je do žestokih nereda u centru grada. Ulice Napulja pretvorile su se u pravo bojno polje nakon što su se sukobile navijačke skupine dvaju klubova.

Sukob huligana u centru grada

Na jednoj strani našli su se navijači Sportinga,, dok su s druge stajali domaći huligani Napolija. Prema snimkama koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, stotine navijača tuklo se usred grada koristeći stolice, motke, lance i druge predmete.

🔵 | Violenti scontri tra i tifosi del #Napoli e dello Sporting Lisbona prima della gara di Champions League pic.twitter.com/tsaG54yX1c — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) October 1, 2025

Pojačane mjere sigurnosti

Italija je već navikla na navijačke incidente, no ovakva razina sukoba uoči utakmice izazvala je zabrinutost i vlasti i UEFA-e. Večerašnji susret na stadionu “Diego Armando Maradona” održat će se pod pojačanim mjerama sigurnosti, kako bi se spriječilo daljnje nasilje i osigurala sigurnost igrača i gledatelja.

Napoli and Sporting fans clashing today... 🇮🇹🇵🇹 pic.twitter.com/PKfnejdcYD — Football Fights (@footbalIfights) October 1, 2025

