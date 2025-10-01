gadno /

Eskalacija u Italiji: Huligani pretvorili ulice Napulja u bojno polje uoči Lige prvaka

Foto: Lautizitoiati/ipa/profimedia

Stotine navijača tuklo se usred grada koristeći stolice, motke, lance i druge predmete.

1.10.2025.
20:05
Sportski.net
Lautizitoiati/ipa/profimedia
Uoči večerašnjeg dvoboja Lige prvaka između Napolija i lisabonskog Sportinga došlo je do žestokih nereda u centru grada. Ulice Napulja pretvorile su se u pravo bojno polje nakon što su se sukobile navijačke skupine dvaju klubova.

Sukob huligana u centru grada

Na jednoj strani našli su se navijači Sportinga,, dok su s druge stajali domaći huligani Napolija. Prema snimkama koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, stotine navijača tuklo se usred grada koristeći stolice, motke, lance i druge predmete.

 

 

Pojačane mjere sigurnosti

Italija je već navikla na navijačke incidente, no ovakva razina sukoba uoči utakmice izazvala je zabrinutost i vlasti i UEFA-e. Večerašnji susret na stadionu “Diego Armando Maradona” održat će se pod pojačanim mjerama sigurnosti, kako bi se spriječilo daljnje nasilje i osigurala sigurnost igrača i gledatelja.

 

 

