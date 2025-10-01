Tudorovi suparnici bit će bez važnog igrača zbog vjerskih razloga

Villarreal večeras igra kod kuće protiv Juventusa u drugom kolu Lige prvaka. Villarreal ima nekoliko ozlijeđenih igrača koji neće moći nastupiti protiv ekipe Igora Tudora, a bit će i bez izraelskog reprezentativca zbog židovskog praznika.

Naime, Manor Solomon, koji je na posudbi u Villarrealu iz Tottenhama, obznanio je da neće večeras igrati protiv Juventusa zbog židovskog praznika Jom Kipur koji je danas. Jom Kipur je blagdan koji dolazi na kraju židovske liturgijske godine, a obilježava se 25-satnim postom.

Foto: Instagram/manorsolomon

Taj blagdan dotiče i Dinamo koji u četvrtak u 21 sat igra protiv Maccabija koji ima 10 igrača u svojim redovima koji obilježavaju blagdan i post će prekinuti dva sata prije utakmice. Zbog toga su izraelski igrači smješteni u hotel blizu stadiona, kako bi imali vremena okrijepiti se prije izlaska na teren. Njihovi suigrači stranci odsjedaju u drugom hotelu, nešto dalje, navodno u Novom Sadu.

