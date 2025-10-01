HNS dogovorio veliki posao: Brazilski dragulj izabrao Hrvatsku

Hrvatski nogometni savez napravio je potez koji bi u budućnosti mogao imati golemi značaj za reprezentaciju. Šesnaestogodišnji Dinamov talent Rafael Gomes Cirino, poznatiji pod nadimkom Belinho, odlučio je igrati za Hrvatsku, iako je interes pokazao i brazilski nogometni savez.

Mladi napadač već iduće godine mogao bi debitirati za neku od mlađih selekcija Hrvatske, a paralelno ga čeka i prvi ozbiljan iskorak u seniorskom nogometu. Time bi postao tek treći Brazilac koji je zaigrao za Vatrene, nakon Eduarda da Silve i Sammira – dvojice bivših Dinamovih igrača.

Put od Brazila do Novog Vinodolskog

Belinho je 2021. godine, nakon smrti majke, zajedno s ocem preselio u Novi Vinodolski, gdje je započeo novi život. Upravo tamo počeo je pokazivati svoj izniman talent, što nije promaknulo skautima Dinama. Ubrzo je postao dio omladinskog pogona zagrebačkog kluba i korak po korak gradi status jednog od najvećih talenata regije.

Njegov agent Andy Bara otkrio je da je Hrvatski nogometni savez imao presudnu ulogu u odluci. Iako je postojala mogućnost da zaigra i za Brazil, Belinho i njegov otac zaključili su da njihova budućnost pripada Hrvatskoj.

Interes Barcelone

Da priča dobije dodatnu dimenziju, Belinha već prate i najveći europski klubovi. Poseban interes pokazala je Barcelona gdje se mladić nedavno susreo sa sportskim direktorom Katalonaca, legendarnim Decom, što jasno govori da se pred njim otvara put prema samom vrhu europskog nogometa.

