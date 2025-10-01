Kava u Hrvatskoj sve skuplja: Bila je 6 kuna, a danas ste sretni ako je dobijete za dva eura

NJEZINO VELIČANSTVO /

Nekoć je koštala 6 kuna, danas ste sretni ako je dobijete za 2 eura, a najavljuju da će poskupjeti još. Stranci koji dolaze u Hrvatsku često se iznenade koliko dugo pijemo kavu, iako po količini nismo europski rekorderi. A znate li kako napraviti onu s mlijekom kao u kafiću ili tursku u džezvi?

Priroda se u jesen priprema za spavanje, ali kada bi se navukla na kavu, možda bi stalno bilo proljeće… Espresso, macchiato, cappuccino, s toplim ili hladnim mlijekom, sa šlagom ili s malo pjene – dan bez kave mnogima je nezamisliv.

"Bez kave ujutro ne mogu. Espresso moram imati svakog jutra, inače mi fali energija i osjećam da nešto nedostaje", kaže Mirjana iz Rijeke. "Pijemo puno kave… ako baš moram, ali radije bih da nije previše", kaže Ankica. „Mora biti turska kavica ujutro, a ostatak dana pijemo što stignemo“, tvrdi Dražen.

Hrvati su narod koji teško može zamisliti jutro bez kave, a nema goreg nego kad prva šalica bude loša. „Kava često stigne hladna, iako je naručena vruća. U Trstu je isto, sjedite na terasi i kava je vruća, a ovdje često izgubi temperaturu i okus“, dodaje Mirjana. Na Međunarodni dan kave sve će vam otkriti Ida Balen.