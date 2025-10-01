Most protiv, Bulj za: 'Opet bi isto glasao. Ne mogu gledati djecu kako umiru'

PRIZNANJE PALESTINE /

I tako razne zemlje na svijetu na razne načine pokušavaju reći da se ne slažu s ubijanjem civila u Gazi, muči ih da je tamo poginulo više od 60 tisuća ljudi, muči ih da je 151 dijete tamo umrlo od gladi. A evo što kaže Hrvatska: U Saboru prošlog petka za priznavanje Palestine bilo je 44 zastupnika, 4 su bila suzdržana, 73 su bila protiv. Sličan je rezultat bio kad se glasalo o suspenziji izvoza oružja Izraelu.

A građani u anketi koju je ljetos za RTL provela promocija plus kažu:54% priznalo bi Palestinu bez ikakvih uvjeta, 26% uz određene pretpostavke, samo 9% ljudi je protiv, a 11% ne zna i ne želi odgovoriti.

Glasanje u Saboru je bilo dosta jasno. Ljevica je za priznavanje Palestine, desnica je protiv. Svi osim jednog jedinog desnog zastupnika koji je bio ZA. Gost Direkta kod Mojmire Pastorčić je Miro Bulj. Razgovor pogledajte u videu.