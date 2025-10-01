POČELA SEZONA /

Grijanje krenulo, ali ne i svugdje: Evo tko dobiva grijanje prvi, a tko će još malo pričekati

Od danas, 1. listopada, i službeno je počela sezona grijanja u Hrvatskoj. HEP Toplinarstvo krenulo je s puštanjem toplinske energije za 130 tisuća građana u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću – sve one koji se griju putem vrelovoda i toplana.

Iz HEP-a poručuju kako će cijeli proces trajati oko tri dana, a prvi na listi za grijanje su prioritetni korisnici: vrtići, škole, bolnice, domovi zdravlja i domovi za starije osobe. Stanovi će na red doći odmah nakon njih.

Novinar Boris Mišević posjetio je zagrebačku Toplanu, gdje je razgovarao s Juricom Brnasom, direktorom Pogona toplinske mreže HEP-a, koji je otkrio detalje. Cijeli razgovor pogledajte u videu

1.10.2025.
22:10
RTL Danas
Hep Grijanje Hep Toplinarstvo
