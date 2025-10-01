Bulj kod Mojmire otkrio zašto je išao kontra Mosta: 'On je zločinac koji ubija djecu'

I tako razne zemlje na svijetu na razne načine pokušavaju reći da se ne slažu s ubijanjem civila u Gazi, muči ih da je tamo poginulo više od 60 tisuća ljudi, muči ih da je 151 dijete tamo umrlo od gladi. A evo što kaže Hrvatska: U Saboru prošlog petka za priznavanje Palestine bilo je 44 zastupnika, 4 su bila suzdržana, 73 su bila protiv. Sličan je rezultat bio kad se glasalo o suspenziji izvoza oružja Izraelu.

A građani u anketi koju je ljetos za RTL provela promocija plus kažu:54% priznalo bi Palestinu bez ikakvih uvjeta, 26% uz određene pretpostavke, samo 9% ljudi je protiv, a 11% ne zna i ne želi odgovoriti.

Glasanje u Saboru je bilo dosta jasno. Ljevica je za priznavanje Palestine, desnica je protiv. Svi osim jednog jedinog desnog zastupnika koji je bio ZA. Gost Direkta kod Mojmire Pastorčić je Miro Bulj.

Pa kako to da ste glasali suprotno od svojih partnera? I još za prijedlog Možemo?

Pa moj stav je kristalno jasan. Ja sam ponosan što sam imao mogućnost da glasam u ovom slučaju za priznanje Palestine i da se sutra, prekosutra, sada ovaj tren ponovi glasanje ja bih opet glasao jer ipak od četiri milijuna ljudi, koliko nas ima Hrvata, a izvan Hrvatske, još više, Ipak je nas 150 koji možemo donositi nekakve odluke. Ja sam ponosan zbog toga. Podsjećam na 20.000 ubijene djece, zbog još dva milijuna ljudi koji su stjerani u kut, koji su ostavljeni nigdje. Koji svakodnevno drću za svoju djecu izranjavani, ubijani i gladni. Ja ne vidim niti jedan razlog da bilo tko i bilo koji narod nema države na teritoriju gdje živi.

Što su vam rekle kolege iz Mosta? Jesu vam zamjerili?

Dugo pratim Bliski istok. Ne vidim tu nikakvu razliku između cionista i Hamasa. Budimo realni, samo što izraelski cionisti imaju rakete, avione i piše na hebrejskom. A vamo imamo Hamas koji ima sablju i tamo piše na arapskom.

Međutim, to treba staviti sa strane. U ovome slučaju svaki narod ima pravo na svoju državu. Mi smo bili u takvoj situaciji. Ne trebaju oni meni predavanje o tome kako je bilo Hrvatskoj jer sam ta generacija koja je imala sreću da se izbori za slobodu Hrvatske. I znam što je značilo međunarodno priznanje, a i zbog nas i naše nacionalne sigurnosti. Najbitnije trenutno je mir u Gazi i zbog migranata, ilegalnih migracija koje će se događati. A ne mogu više to gledati. Evo sad je nama toplo s vama u studiju ili u Saboru ili u gradu Sinju u svojoj kući kad znam da ta djeca prolaze katarzu. Jednostavno s tim osjećaj ne mogu živjeti. Ja sam glasao ZA. I nikad neću požaliti. I pozivam sve koji god mogu da učine prije svega nešto za mir u Gazi i Palestini i da se priznaju Palestina i da ta država i taj narod ima komad svoje zemlje i da ta djeca mogu normalno nastaviti živjeti te obitelji.

Kršćanski, vjerski i ljudski razmislimo, rekli ste u Saboru. Ali čini se da su svi razmišljali samo o stranačkoj pripadnosti?

Ovo nije pitanje lijevo i desno. Ovo je pitanje ljudskosti. Ovo je pitanje svih vjernika, bilo koje vjere. Ja nosim Gospinu krunu, od svoje čudotvorne Gospe Sinjske na majici. Jedino kojom se klanjam toj kruni - ni Briselu, ni Beču, ni stranci ni bilo kome. Jednostavno, to je razlog da se glasa iz ljudskosti prema toj djeci, jer zaista ovo gledati 20 000 djece je ubijeno, stjerani u kut.

Pa na primjer, zamislite da je to napravljeno u operaciji Oluja gdje sam bio sudionik. Ja sam ponosan na tu operaciju koja je bila čista kao suza. Naravno da u ratu ima svega. Ali operacija Oluja je bila čista kao suza. Dokazano je to i u Haagu. Naše generale Gotovinu, Markača je proganjalo. A predsjednik Izraela drži govor u Ujedinjenim narodima. Zločinac koji ubija djecu. Meni je nezamislivo da živimo u ovakvom svijetu i da predsjednik jedne države koji zaziva ubojstva i krvoprolića, genocid jednog naroda na ovaj način ne opravdavajući ni Hamas ni cioniste - ja se ovdje borim za to da nastane mir i mislim da ta poruka, bez obzira na to što netko kaže, možda to ne bi utjecalo na nekakav veliki pomak, ali to je snažna poruka. Bila bi poruka, jedan kamenčić, jedna kap u slapu vode koja bi rekla priznanje Palestine i Hrvatska je stala na stranu mira. A najbitnije u svijetu je mir da da se zaustave ti krvavi zločini, jer te slike kad gledamo, to je katastrofa.

Sve više zemalja priznaje Palestinu, rade to veliki poput Francuske i Britanije, ali i mali kao Slovenija. Kako tumačite to da Hrvatska nema nikakav stav u ovom trenutku?

Čekaju očito nekakav mig. Ja bih se osjećao šugavo kad bi čekao nečiji mig suprotno svojim uvjerenjima. Ne zamjeram ni drugima koji su glasali protiv, ali gledaju malo drugačije. I oni su svi vjerojatno za mir. Ali treba imati i dozu hrabrosti i glasate za svoje uvjerenje, bez obzira za cijenu. Jer koji je smisao ovoga života i mog trenutno političkog djelovanja i svih nas ako netko ubija, ubio je do sada 20.000 djece, a prijeti i još dva milijuna ljudi koji se mogu svakodnevno koje ubijaju kao najgore zvijeri. Prema tome, mislim da ovdje treba raditi isključivo i zbog te djece, njihovih očiju koji gledamo te djece da napravimo ovaj korak. Naravno, osuditi sve zločine Hamasa, cionista i svih terorističkih organizacija. Ali svaki narod ima pravo na svoju državu. Za mene je bugojanska skupine heroji, a za nekoga su teroristi.

Netko može reći što je bilo sa Zvonkom Bušićem. Međutim, mi u ovome trenutku kao država, kao ljudi nemamo izbora nego priznati Palestinu. To je moj stav. Ja pozivam sve. Zamislite da se vaša djeca nalazi u takvoj situaciji. Kako je tim ljudima pod granatama, gladni, ranjeni, ubijeni? Nemaju gdje svoje dijete pokopati. Zgrade ruše tenkovi. To je zločin. Zamislite, da je to u operaciji Oluji napravio general Gotovina kako bi prošao hrvatski narod?