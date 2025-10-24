Zagrebački holding zapošljava sedam grobara s Filipina: 'To je specifičan posao, plaća do 1500 eura'

Sedam Filipinaca dolazi raditi na radno mjesto grobara u Zagrebu. I to za plaću do 1500 eura. Iz Holdinga pojašnjavaju da je to bilo jedino rješenje nakon niza neuspješnih natječaja. No, pozicija grobara nije jedino mjesto na koje dolaze stranci.

“To je poseban posao, ne može ga raditi svatko”

O razlozima zapošljavanja stranaca na ovim poslovima razgovarali smo s glasnogovornicom Zagrebačkog holdinga Dubravkom Grubišić, koja naglašava da je riječ o vrlo specifičnoj profesiji.

“Posao grobara jest zaista vrlo specifičan. Mi nismo jedino komunalno društvo u Hrvatskoj koje ima izazova s njihovim pronalaskom, ali smo jedno od najvećih pa zato nije čudo što prve pozicije unutar Zagrebačkog holdinga, gdje inače nemamo problema sa zapošljavanjem većine naših kadrova, popunjavaju upravo prvi radnici iz trećih zemalja – i to na poziciji grobara,” kaže Grubišić.

Dodaje da posao zahtijeva veliku dozu odgovornosti i poštovanja prema pokojnicima, pa se radnici pažljivo biraju.

“Treba reći da je to poseban posao i da za njega i tražimo posebne ljude. Dakle, na ta mjesta nećemo primiti svakoga tko nam se javi, nego moramo biti sigurni da su to osobe koje će taj posao moći raditi s dovoljnom dozom odgovornosti i brige prema pokojnicima,” ističe.

Plaća do 1500 eura neto

Kako pojašnjavaju iz Holdinga, plaća grobara definirana je kolektivnim ugovorom, kao i za sve ostale radnike.

“Uz osnovnu plaću, tu su i naknade, dodaci, kao i posebne naknade za smjenski rad te za pojedine posebne radnje koje rade samo grobari. Kad se sve to zbroji, plaća može dosegnuti do 1500 eura neto,” pojasnila je Grubišić.

Iz Holdinga potvrđuju da bi se zapošljavanje stranih radnika moglo proširiti i na druge pozicije, ali samo ako domaće tržište ne ponudi rješenje.

“Ako se dogodi da, kao i u ovom slučaju, na domaćem tržištu ne budemo uspjeli naći odgovarajuće radnike, planiramo postupiti isto – kao u slučaju asfaltera. Ali plan je to koristiti samo kad u Hrvatskoj ne možemo naći radnike,” ističu iz Holdinga.

Većina radnika ionako nije iz Zagreba

Zanimljivo je da većina komunalnih radnika Holdinga zapravo ne živi u Zagrebu, nego svakodnevno dolazi iz okolnih mjesta i županija.

“Većina naših, primjerice komunalnih radnika, nije zapravo iz Zagreba. Oni dolaze iz okolnih županija i mjesta i svakodnevno dolaze na posao u Zagreb. Tako da ovo možda i nije nova situacija,” kaže Grubišić.