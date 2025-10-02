Pred vratima novi šok: 'Ako je bilo 25 kuna, a sad je sedam eura, je li to 100 posto skuplje?'

Da je život u Hrvatskoj posljednjih godina sve skuplji, građani dobro znaju. Cvijeće je mnogima postalo luksuz, ali pred blagdan Svih Svetih i Dušni dan spremni su izdvojiti i koji euro više. Osim svježine, tada se, kažu, gleda i cijena koja tada prigodno raste.

"Pazite kad se radi o jednom simboličnom danu, onda ćemo to pregoriti, razumijete. Mi smo takav narod. Da je skupo, skupo je, ali da ćemo okititi naše grobove - okitit ćemo", kaže Vinka iz Splita.

S njom se slaže i Snježana: 'Krizanteme će sigurno biti 5 eura, ispod 5 eura neće biti. Ali ne može ići s jednom krizantemom na groblje, tako da mislim da će biti malo astronomske, šta se kaže.'

Prodavači cvijeća ne sumnjaju da će cijene do blagdana porasti. "Općenito, otkad je euro, mislim da su cijene cvijeća išle 100 posto gore. Ako smo ovo plaćali 25 kuna, a sad je 7 eura, je li to 100 posto gore? Je. Kad su prigode, onda se dižu cijene, dižu proizvođači, uvoznici, moramo i mi obrtnici isto tako“, govori vlasnica cvjećarnice Darinka Tomić.

Dio proizvođača neće dizati cijene?

Dok troškovi rastu, dio proizvođača ipak ne planira dizati cijene. Krizanteme u lončanicama, najtraženije u ovo doba godine, kod nekih će stajati jednako kao i lani. "Ima većih i manjih pa su u rasponu od 10, 12 eura do 15 eura. Je li to skuplje nego prošle godine? Otprilike na nivou prošle godine", objašnjava Željko Kapetanović, vlasnik OPG-a iz Kaštel Starog.

U plastenicima u Dalmaciji tek su pupoljci, no ponuda će biti bogata već za dva tjedna. "Počet ću prodavat 17.10., ako sve bude u redu. Meni to odgovara jer imam vlastite proizvode koje mi je cilj prodati što bolje i više, da ne moram dati na veliko jer mi je to puno manja cijena", kaže Tatija Glavina, vlasnica OPG-a iz Splita.

Velik uvoz, mali proizvođači u problemima

Ono što proizvođače najviše brine jest uvoz. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju kako i domaći uzgajivači imaju pravo na potpore koje im mogu olakšati poslovanje i smanjiti troškove.

"A troškovi su ajme… I onda mi to radimo obitelj, pa se možemo nekako naći. Ali da je plaćat radnu snagu, to bi otišlo u nebo", kaže Kapetanović.

Podaci Hrvatske gospodarske komore pokazuju da je u prvih šest mjeseci ove godine uvezeno nešto više od 55 milijuna eura drveća, lukovica i cvijeća. Lani je vrijednost uvoza bila gotovo 85 milijuna eura. Posljedice uvoza najbolje pamte mali proizvođači – prošle je godine, nakon blagdana Svih Svetih, splitska proizvođačica bila primorana baciti stotine krizantema.

"Meni je ostalo negdje 300 pitara i bila sam jako tužna kad sam ih bacala. Ali ne samo zbog novaca – bacala sam svoj trud, a trgovački centri su trljali prste", prisjeća se Glavina.

I ove će godine ponuda cvijeća biti bogata. Cijene će varirati, a kupcima preostaje razgledati sve, izabrati najsvježije i proći povoljnije pa makar uz simboličan cvijet pokloniti se onima kojih više nema.