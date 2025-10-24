I stranci više ne kupuju naše nekretnine kao nekad! Cijena kvadrata ide do 10.000!

SKUPO, PRESKUPO /

Od 3000 do 4000 eura po metru četvornom za stan, potom 10.000 ili 12.000za luksuzniju varijantu - splitski kvadrati među najskupljima su u državi, a prema Marinu Biliškovu, direktoru agencije za nekretnine, cijene su sada na rekordnoj razini.

"Po meni najvećoj u povijesti. Evo, sada smo počeli raditi na prodaji jednog novog projekta - ekskluzivna lokacija u Splitu, upravo se počelo graditi. krenula je prodaja, cijene su od 7500 pa čak do 10 tisuća eura po četvornom metru"; otkriva nam cijenu.

Da je kvadrat od 10 tisuća eura preskup - u zemlji gdje je prosječna plaća 1500 eura - nije teško zaključiti. No novi trendovi na tržištu pokazuju da smo postali skupi i Nijemcima, Austrijancima i Slovencima: jer sve manje njih kupuje stanove u Hrvatskoj. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol