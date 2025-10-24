Nova akcija Uskoka! Uhićena dvojica zbog primanja mita

Policijska uprava zagrebačka, po nalogu Uskoka, uhitila je u Svetom Ivanu Zelini dvojicu komunalnih redara koji su primili mito u iznosu od 1500 eura u zamjenu za ne izdavanje prekršajne prijave.

Uskok je u petak izvijestio da je na području Zagrebačke županije uhitio na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Slijedi ispitivanje

U Uskoku dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, dodaje se u priopćenju u kojem tužiteljstvo na navodi detalje.

Prema pisanju portala Index, dvojica komunalnih redara uhićena su nakon što ih je prijavio muškarac kojem su nudili da ga ne kazne prekršajno u zamjenu za mito. Dodaje i da su dvojica komunalnih redara uhićena na primopredaji novca.

