Objavljeni detalji USKOK-ove akcije u Zelini: Komunalci u kafiću tražili mito za uslugu

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela primanja mita.

Kako navodi USKOK sumnja se da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada 2025. u Svetom Ivanu Zelini nakon što su jednu osobu zatekli u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je time počinila kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5.000 do 6.000 eura, sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali tu osobu na sastanak u jedan ugostiteljski objekt.

Tom prilikom joj je komunalni redar ponudio da će joj za 1.500 eura osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana, na što je ona pristala. Stoga ju je 23. listopada drugi komunalni redar kontaktirao i zatražio da izvrši dogovoreno ako želi da se njen "slučaj" riješi.

"Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove. U odnosu na oba okrivljenika određena je mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti", stoji u priopćenju USKOK-a.

