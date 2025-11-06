FREEMAIL
SJDENICA VLADE /

Pratite izjavu premijera Andreja Plenkovića

Pratite izjavu premijera Andreja Plenkovića
Foto: Patrik Macek/pixsell

Na otvorenom dijelu sjednice Vlade RH ukupno su 22 točke

6.11.2025.
11:24
Tesa Katalinić
Patrik Macek/pixsell
U tijeku je sjednica Vlade RH, a na dnevnom redu su ukupno 22 točke, među kojima je prijedlog programa potpore uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bedrenice te prijedlog akcijskog plana razvoja kulture i medija za razdoblje do 2027. godine.

Sjednicu je otvorio premijer Andrej Plenković koji je podsjetio da se danas u Vukovaru održava sprovod Jean-Michela Nicoliera

Plenković se osvrnuo i na incident u Splitu.

"To je nedopustiv napad na manjinu prilikom kulturne manifestacije. Javno smo to komunicirali kada smo to saznali. Osudili smo ovakve pojave. Policija provodi istražne radnje koje su rezultirale i privođenjem, a čiji čin ulazi u sferu kaznene odgovornosti. Ovakve stvari su usmjerene da Hrvatskoj pričine sramotu", rekao je premijer.  

