Tragedija u Tuzli postala još veća: Umrla i 12. žrtva stravičnog požara

Broj poginulih u smrtonosnom požaru u domu umirovljenika u Tuzli porastao je na 12 nakon što je jedna teško ozlijeđena osoba u srijedu umrla u bolnici, piše "Dnevni avaz" pozivajući se na neimenovani izvor iz Kliničkog centra Tuzla.

Jedanaest štićenika doma smrtno je stradalo u požaru u utorak, uglavnom od opeklina i gušenja ugljičnim monoksidom a liječničku pomoć moralo je potražiti njih još 35.

Stanje četiri ozlijeđene osobe odmah je proglašeno teškim i svi su podvrgnuti mehaničkoj ventilaciji dišnog sustava no jedan je takav pacijent unatoč naporima liječnika preminuo.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je tijekom dana kako će biti provedena temeljita istraga o uzrocima požara a očekuje da će svi odgovorni za ovu tragediju snositi posljedice.

Direktor podnio ostavku

Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je također stigao u Tuzlu, pohvalio je spasilačke službe uz ocjenu da su reagirale na najbolji mogući način. Potvrdio je da je zgrada u kojoj je smješten dom umirovljenika ranije označena problematičnom sa sigurnosnog stajališta.

"Čuli smo i određene informacije koje će, naravno, kroz proces istrage i rasvjetljavanja svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije, doći na vidjelo. Od strane profesionalne vatrogasne postrojbe čuli smo da su oni ovaj objekt ranije locirali kao potencijalno opasan i da su upravo zbog toga održavali vježbe, obučavali uposlenike i pripremali procjene rizika", kazao je Nikšić.

Ocijenio je kako je direktor doma Mirsad Bakalović postupio ispravno kada je zbog požara podnio ostavku, no Nikšić smatra kako ga zbog toga ne treba unaprijed proglašavati krivim za tragediju.

Vlada Federacije BiH, kako je najavio entitetski premijer, na sebe će preuzeti organiziranje smještaja za preostale štićenike tuzlanskog doma za umirovljenike.

