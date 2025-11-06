Riječi upućene Nicolieru ostat će zauvijek urezane u sjećanje: 'Nije rođen u Hrvatskoj, ali...'

U četvrtak u 13 sati održat će se sprovod Jean-Michel Nicoliera na Memorijalnom groblju žrtva iz Domovinskog rata u Vukovaru. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici na Ovčari, a identificirani su prošlog tjedna.

Ne zna se koliko će točno građana doći na posljednji ispraćaj Nicoliera, ali procjene kažu od 10 do 20 tisuća ljudi. Uz državni vrh, na ispraćaj će doći brojne osobe iz javnog života, tako i brojni proslavljeni sportaši. RTL-u Danas potvrđeno je da stiže i izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Uz lijes će biti Nicolierovu suborci i tako mu odavati počast. Ispratit će ga i Klapa Hrvatske ratne mornarice.

Medved se prvi upisao u knjigu žalosti

Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

Evo što je napisao:

'Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata.

U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu.

Republika Hrvatska i hrvatski narod pamtit će ime Jean-Michela Nicoliera zauvijek, zahvalni za njegovu žrtvu za našu slobodu.

Dragi Jean-Michel, neka te za sva dobra koja si za života učinio nagradi naš nebeski Otac. Počivao u miru, vječna ti hvala i slava!

U ime Vlade Republike Hrvatske, obitelji izražavam najdublje suosjećanje.'

Majčina molba: 'To je čin ljubavi prema Vukovaru'

Podsjetimo, Nicolierova majka Lyliane Fournier ranije je zamolila sve da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi Sveti Bono koja pri vukovarskoj Župi svetog Filipa i Jakova pomaže starijima i nemoćnima.

"Svakako smo bili dirnuti tom njezinom velikom gestom. Njezin sin koji je obranio naš grad, položio život za naš Vukovar, po želji majke i dalje pomaže. Tako da to nije samo neka lijepa gesta, to je prije svega čin ljubavi prema Vukovaru", rekao je Tonio Vučemilović jučer za RTL Danas, gvardijan i župnik sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

Dio suboraca već se u srijedu navečer okupio u Vukovaru, a počast Nicolieru došao je odati i njegov suborac i najbolji ratni prijatelj Damir Markuš. "Molim sve da dođemo, pomolimo se u tišini. Zamolio bih da ne prilaze tamo k majci, bit će tisuće ljudi. U 14 sata je misa u svetom Filipu i Jakovu, pa molim one koji žele nju zagrliti, stisnuti joj ruku, da obave to nakon svete mise", rekao je Markuš.

