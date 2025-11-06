Hrvati 'nabrijani' na Dinamo': 'Kao navijač Hajduka, želim da pobjedi Španjolce!'

Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje Celtu iz Viga u 4. kolu Europske lige, a aktualni prvak Rijeka gostuje u Gibraltaru kod Linkoln Red Impsa u 3. kolu Konferencijske lige.

Modri žele nastaviti s uspješnim ritmom u Europi. Svjesni su i dobre forme španjolskog prvoligaša. Dinamo bi pobjedom protiv Celte napravio korak prema izravnom plasmanu u nokaut fazu Europske lige.

"Znamo da će, što god se dogodi, biti presudno, ali naravno, pobjeda ovdje bila bi nam veliki korak naprijed. Ipak, svaku utakmicu gledamo isto kao priliku da uzmemo tri boda. Gdje god igramo, uvijek idemo na pobjedu i nadamo se da ćemo to i pokazati na terenu", rekao je Claudio Giraldez, trener Celte Vigo.

Kakav Dinamo očekujete?

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas "Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?"

Evo nekih odgovora:

Jakša poručuje: "Ja kao navijač Hajduka, želim da naš Dinamo zasluženo pobjedi Španjolce. Samo lipo naprid i uvik u sridu."

Kristian kratko poručuje: "Bez sudačkih povlastica."

Mihael očekuje pobjedu i goropadni Dinamo. I Ivana od Dinama očekuje "da iznenadi u pozitivnom smislu".

Hvala vam svima na komentarima. Nova tema vas čeka već sutra.