Ratni zapovjednik Vukovara prisjetio se zadnjih dana pakla: 'Rekao sam mu Jean, mi padamo...'

HEROJ DO KRAJA /

Na Memorijalnom groblju Vukovar održan je ispraćaj hrvatskog branitelja, Francuza Jean-Michela Nicoliera uz najviše vojne počasti. Tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske stigle su na pogreb. Uz obitelj, majku, brata, te ostalu rodbinu na sprovod su došli Nicolijereovi suborci, ali i branitelji iz cijele Hrvatske, navijačke skupine, te brojni građani. Nicolier se uključio u obranu Vukovara kao pripadnik HOS-a 1991. godine. Njegove kosti pronađene su 34 godine nakon što je ubijen na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je bio odveden zajedno s ostalim hrvatskim braniteljima.

Tisuće ljudi od jutra su stizali u Vukovar, u kojem je otvorena knjiga žalosti. Svoje misli upisali su mnogi koji su danas bili na posljednjem ispraćaju. Na sprovodu Jean Mischela Nicoliera, uz tri potpredsjednika Vlade Tome Medveda, Ivana Anušića i Davida Vlajčića bile su i brojne poznate osobe - među njima hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić i pjevač Marko Perković Thompson. Posebno je bio emotivan trenutak za hrvatske branitelje i njegove suborce koji se prisjećaju događaja otprije 34 godine, a stigli su iz svih dijelova Hrvatske. Miješaju se osjećaji ponosa i tuge zbog žrtava koje su život dale za slobodu.

Iz Vukovara se uživo javila i naša ekipa s više detalja o istrazi o ubojici Jean-Michela nakon što je glavni državni odvjetnik otkrio neke nove detalje.

"Otkrio je da su francuski istražitelji, koji također rade na istrazi, proteklih dana boravili u Hrvatskoj. Tijekom dana smo čuli i da su u rujnu bili u Vukovaru. DORH im je dao cijelu dokumentaciju", kazala je RTL-ova reporterka.

Vjeruje se da iza ubojstva Jean-Michela Nicoliera stoji Spasoje Petković zvani Štuka koji se nalazi u Srbiji i ima status svjedoka suradnika. "Tražili su od srbijanski vlasti da ga hrvatski tužitelji ispitaju, no srpska strana to je odbila", dodala je. Više pogledajte u videu