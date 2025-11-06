Svjedokinja tragedije u Ozlju opisala potresne trenutke: 'On veli dajte pomozite...'

Stravična tragedija u Ozlju kod Karlovca. U teškoj prometnoj nesreći život su izgubila dvojica 18-godišnjaka. Svemu je ponovno kumovala velika brzina, a svjedoci nam kažu da su kroz naselje vozili čak 160 kilometara na sat.

Ovo je sve što je ostalo od automobila nakon teške nesreće u kojoj su ugašena dva mlada život. Poginuli su vozač i suvozač u dobi od tek 18 godina. Tragovi užasa i dalje su svuda.

"Mi smo bili u kući, ja sam mislila da je potres. Mi smo svi istrčali van. Jedan dečko je kroz zadnja vrata izišao van, tak do pola. I on veli dajte pomozite, dajte pomozite nogu mi je ukočilo. A mi na brzinu pitamo - Daj reci tko je s tobom, je li još tko s tobom - Je, još su dvojica. Ali nisu davali nikakve znakove, ni glasove. Ja ne mogu sebi doći, strašno kaj možete. Ne znam kaj drugo reći samo je tragedija velika", rekla je Janica Zvonarić, Ozalj.

Za sve je kriva brzina

Suvozač je preminuo na mjestu, a vozač i 24-godišnji putnik hitno su prebačeni u karlovačku bolnicu. No, za vozača ozljede su bile preteške i tijekom dana izgubio je borbu za život.

Svemu je kumovala brzina zbog koje je tek punoljetni mladić izgubio nadzor nad automobilom.

"I sletio izvan kolnika te je prvo udario u rub nogostupa od kojeg se u nekontroliranom kretanju odbio i udario u metalni stup hidranta, potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo i zaustavio na boku“, ističe Ljiljana Kurtalj, glasnogovornica PU karlovačke.

O kakvoj je silini udara bilo riječ govori nam svjedokinja Janica Zvonarić: "Iz auta je ispala mašina u njezin vrt, stup su potrgali, ogradu su joj potrgali, a lampa joj je na ovaj krov terese od gore odletjela. To je bio živi urnebes. Ali su vozili 160, tako kažu. 160 su vozili, vidite tu tragove. Ne znam što reći više, velika tragedija, mlada djeca, šteta je, šteta je. A kaj možemo.“

Koliko brzo su vozili?

Brzina će se tek utvrditi, no sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž upozorava da je morala biti velika: "Barem jedno 140, 150 kilometara na sat u gubitku kontrole i nakon toga je taj auto naletio na relativno tvrde prepreke i tu su deformacije strašne, odnosno usporenja koja su doživjeli ti putnici bila su strašna.“

Jesu li bili pod utjecajem alkohola - pokazat će nalaz, no potvrđeno je da su svi bili vezani pojasom. Da baš na ovoj cesti vozači često stisnu gas i voze preko ograničenja, upozorava mještanka Sofija Badurina: „Ja tu šećem svako večer po nogostopu i vidim da to leti i onda pred zavoj ga zakoči, zaškripe gume. A kud ćeš stići?“

Samo u ovoj godini na području Policijske uprave karlovačke smrtno je stradalo 16 osoba, sedam više nego lani. „Vožnja nije videoigrica. Svaki mladi vozač da bi postao iole rutinirani vozač treba prijeći barem 30, 40 tisuća kilometara u realnim uvjetima i naravno pamet u glavu“, poručuje Ormuž. I iz policije još jednom apeliraju na sve vozače, posebno mlade da budu oprezni i poštuju propise kako se ovako teške nesreće više ne bi događale. Grad Ozalj za sutra će proglasiti Dan žalosti.