Nevjerojatna priča iza božićnog hita Chrisa Ree: 'Učinio sam sve da spriječim objavu'

Danas je nakon kratke i teške bolesti u 75. godini umro poznati britanski kantautor Chris Rea. Široj javnosti poznat je po nekoliko velikih hitova kao što su "The Road to Hell", "Josephine", "Fool (If You Think It's Over)" i nezaobilazni božićni hit "Driving home for Christmas" koji upravo ovih dana odzvanja po trgovačkim centrima, božićnim sajmovima i radio stanicama.

Niz zdravstvenih poteškoća

Ranije u intervjuima, nakon niza ozbiljnih zdravstvenih problema, izjavio je da se “ne boji smrti”. U dobi od samo 33 godine njegova je glazbena karijera naglo prekinuta kada mu je dijagnosticiran rak gušterače. Nakon toga podvrgnut je teškim operacijama tijekom kojih su mu odstranjeni dijelovi gušterače, dvanaesnika, žučni mjehur te dio jetre. Uz to, bolovao je od dijabetesa tipa 1 i imao problema s bubrezima, piše BBC.

Foto: Famous, Bang Media International/alamy/profimedia

Godine 2016. doživio je moždani udar, no oporavio se dovoljno da snimi i krene na turneju sa svojim 24. albumom Road Songs for Lovers. Već godinu kasnije obožavatelji su izrazili zabrinutost nakon što se činilo da se srušio tijekom nastupa, a naknadno je objavljeno da se nalazi u stabilnom stanju u bolnici.

"Nikada se zapravo nisam oporavio", rekao je tada, dodavši da svakodnevno mora uzimati “34 tablete” kako bi održao zdravlje pod kontrolom. Govoreći o svojim bolestima u jednom drugom intervjuu, Rea je istaknuo da se nije bojao smrti te da su mu zdravstvene borbe poslužile kao inspiracija za povratak glazbenim korijenima – bluesu.

Božićni hit koji nije htio objaviti

Pjevač je već gradio reputaciju vrsnog slide-gitarista kada je njegova diskografska kuća 1986. inzistirala na objavi pjesme Driving Home for Christmas.

"U tom trenutku mi uopće nije trebala božićna pjesma koja će me pratiti", rekao je Rea. "Učinio sam sve što sam mogao da spriječim objavu te pjesme", kazao je.

Inspiracija za pjesmu seže u jednu od najtežih godina njegova privatnog života. Godine 1978. Rea je ostao bez diskografskog ugovora i razišao se s menadžerom. Diskografska kuća tada mu nije htjela platiti ni kartu za vlak kako bi iz Londona stigao kući u Middlesbrough, pa je po njega došla supruga u svom starom Austin Miniju. Na povratku je počeo padati snijeg, a oni su zapinjali u prometnim gužvama. Rea se prisjetio kako je gledao ostale vozače oko sebe.

Foto: Kpa/united Archives/profimedia

"U šali sam počeo pjevušiti: ‘We’re driving home for Christmas…’ A svaki put kad bi ulična svjetla obasjala unutrašnjost auta, počeo sam zapisivati stihove". Rea je kasnije opisao kako je pjesma nastala gotovo u jednom dahu.

Zanimljivo je da "Driving Home for Christmas" nije izvodio uživo sve do prosinca 2014. godine, i to tek nakon što ga je ekipa nagovorila. Za tu priliku unajmili su čak 12 snježnih topova i pustili ih tijekom izvedbe, piše BBC.