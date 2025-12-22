FREEMAIL
NEIZMJERNA TUGA /

Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu

Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu
Foto: Michael Stephens, Pa Images/alamy/profimedia

'Mirno je preminuo u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen obitelji'

22.12.2025.
16:16
Hot.hr
Michael Stephens, Pa Images/alamy/profimedia
Pjevač Chris Rea, poznat po hitovima uključujući Driving Home For Christmas, umro je u dobi od 74 godine, rekao je glasnogovornik njegove obitelji, javlja BBC.

Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu
Foto: Famous, Bang Media International/alamy/profimedia

Chris Rea postao je sinonim za blagdansko vrijeme, još otkako je njegov hit Driving Home for Christmas objavljen 1986. godine.

Prema njegovoj web stranici, pjesma "priča priču o umornom putniku koji se vraća kući, trenutak topline, humora i blagdanskog duha koji nikada nije izgubio svoju čaroliju".

Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu
Foto: Kpa/united Archives/profimedia

Često se vraćala na ljestvice u prosincu - ove godine je dosegnula 30. mjesto na božićnoj ljestvici. Pojavljuje se i u božićnoj reklami M&S Food.

Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu
Foto: Kpa/united Archives/profimedia

Objavljujući Reinu smrt, glasnogovornik njegove supruge i dvoje djece izjavio je: "S neizmjernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Chrisa. Mirno je preminuo u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen obitelji."

 

NEIZMJERNA TUGA /
Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu