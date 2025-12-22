Umro je pjevač Chris Rea, poznat po velikom božićnom hitu
'Mirno je preminuo u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen obitelji'
Pjevač Chris Rea, poznat po hitovima uključujući Driving Home For Christmas, umro je u dobi od 74 godine, rekao je glasnogovornik njegove obitelji, javlja BBC.
Chris Rea postao je sinonim za blagdansko vrijeme, još otkako je njegov hit Driving Home for Christmas objavljen 1986. godine.
Prema njegovoj web stranici, pjesma "priča priču o umornom putniku koji se vraća kući, trenutak topline, humora i blagdanskog duha koji nikada nije izgubio svoju čaroliju".
Često se vraćala na ljestvice u prosincu - ove godine je dosegnula 30. mjesto na božićnoj ljestvici. Pojavljuje se i u božićnoj reklami M&S Food.
Objavljujući Reinu smrt, glasnogovornik njegove supruge i dvoje djece izjavio je: "S neizmjernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Chrisa. Mirno je preminuo u bolnici ranije danas nakon kratke bolesti, okružen obitelji."
