Preminuo drugi mladić iz auta strave u Ozlju, proglašen Dan žalosti

Tragedija zbog teške prometne nesreće u Ozlju, u kojoj je poginuo 18-godišnji suvozač, postala je još veća. Naime, preminuo je i drugi mladić iz automobila koji je u srijedu navečer sletio u dvorište obiteljske kuće.

Osamnaestogodišnji Leon Turković je podlegao teškim ozljedama u karlovačkoj bolnici unatoč naporima liječnika, prenosi KA portal.

Treći je mladić teško ozlijeđen.

Grad Ozalj će u petak proglasiti Dan žalosti zbog pogibije dvojice mladića, Antonija Sentigara i Leona Turkovića, potvrdila je gradonačelnica Lidija Bošnjak, koja je izrazila sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali stradale i čiji će gubitak "ostati u srcima svim građanima našeg grada".

Proglašen Dan žalosti

"Dan žalosti obilježit će se u petak 7. studenog 2025. godine spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave Grada Ozlja i zgradama ustanova na području Grada Ozlja.

Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim sadržajem, a svi ugostiteljski objekti pozivaju se da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju ovog dana", navodi se na stranicama Grada.

Tragedija se dogodila u srijedu malo prije 20 sati na Trškoj cesti kada je vozač (18) zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom i u zanošenju sletio izvan ceste, udario u nogostup pa hidrant, a onda sletio u dvorište, objavila je policija.

Auto je nakon nesreće bio potpuno smrskan.

Mještani su posvjedočili da su u kući čuli dva strašna udarca. Na cesti su ih dočekali prizori užasa.

Promet je na toj dionici bio u prekidu do 00.35 iza ponoći te se odvijao obilaznim putevima.

