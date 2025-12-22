Gore skupocjeniruski borbeni avioni: Ukrajinci izveli paklenu operaciju

Ukrajinski partizani zapalili su dva ruska borbena zrakoplova Su-30 tijekom operacije u noći 21. prosinca u ruskoj Lipeckoj oblasti, priopćila je Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR), javlja Kyiv Independent.

Napad je bio usmjeren na zračnu luku u blizini grada Lipecka, oko 340 kilometara od ukrajinske granice, a uzrokovao je požar dvaju vojnih zrakoplova. HUR je izvorno izvijestio da su u napadu oštećeni Su-30 i Su-27, ali je kasnije pojašnjeno da se radi o dva Su-30.

Operacija je uspjela nakon pažljivog proučavanja patrolnih ruta i rasporeda straže, što je omogućilo operativcu da se provuče u vojni objekt, napadne ruske borbene zrakoplove u hangaru i neopaženo izađe s aerodroma. Planiranje operacije trajalo je dva tjedna, a izveo ju je "predstavnik pokreta otpora" protiv ruske vlade, navodi HUR.

Uništen avion od 100 milijuna dolara

HUR je procijenio vrijednost onesposobljenog zrakoplova na do 100 milijuna dolara. Su-27 je ruski dvomotorni borbeni zrakoplov dizajniran za postizanje zračne nadmoći, dok je Su-30 dvosjedna, višenamjenska varijanta s većim dometom i nadograđenom avionikom za misije zrak-zrak i zrak-zemlja.

Rusija koristi ove borbene zrakoplove iznad Ukrajine uglavnom za zračne patrole, presretanje ukrajinskih zrakoplova i podršku smrtonosnim udarima protiv susjedne zemlje.

Ukrajinske dronove su 20. prosinca pogodile dva ruska borbena zrakoplova Su-27 na vojnom aerodromu Belbek na Krimu koji je pod ruskom okupacijom, tvrdi ukrajinski list.

Napad povećava ukrajinski danak ruskim zračnim snagama, s ukupno 432 uništena zrakoplova od početka potpune invazije 2022. godine, prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera.

