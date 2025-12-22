Može pogoditi i mlađe: Prepoznajte simptome problema s vidom na vrijeme i krenite s liječenjem

Siva mrena, poznata i kao katarakta, jedno je od najčešćih oftalmoloških stanja u svijetu i vodeći uzrok postupnog slabljenja vida kod odrasle populacije. Iako se najčešće povezuje s procesom starenja, može se razviti i u mlađoj životnoj dobi, a njezina progresija može biti neprimjetna sve dok se ne pojave izraženi simptomi.

Razumijevanje prirode katarakte, njezinih uzroka i dostupnih metoda liječenja ključno je za rano prepoznavanje i pravovremenu medicinsku intervenciju, piše Cleveland Clinic.

Što je siva mrena?

"Katarakta nastaje kada prirodna leća u oku postane zamućena. Leća, smještena odmah iza šarenice – obojenog dijela oka – normalno je kristalno čista i omogućuje svjetlosti da se oštro fokusira na mrežnicu. S vremenom, proteini unutar leće prolaze kroz prirodne promjene koje smanjuju njezinu prozirnost. Kako leća postaje sve neprozirnija, vid postaje zamagljen, nejasan ili kao da su boje isprane", kaže Vincenzo Marino​, kirurg konzultant u očnoj bolnici Moorfields.

Siva mrena izuzetno je česta pojava i za većinu ljudi predstavlja prirodan dio procesa starenja.

Što uzrokuje razvoj katarakte?

Iako je starenje glavni čimbenik, postoji niz drugih faktora rizika koji mogu utjecati na vrijeme nastanka i brzinu progresije katarakte. To uključuje:

Genetsku predispoziciju

Dugotrajno izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju

Dijabetes (šećerna bolest)

Pušenje

Dugotrajna upotreba steroidnih lijekova

Prethodne ozljede oka

Prethodne operacije oka ili korištenje određenih lijekova za oči (npr. kapi za glaukom, injekcije u oko)

Iako se razvoj katarakte ne može u potpunosti spriječiti, poznavanje navedenih faktora rizika ključno je za identifikaciju osoba s povećanim rizikom od ranijeg nastanka bolesti.

Rani znakovi i simptomi katarakte

"Katarakta se često razvija postupno, a rane promjene mogu biti suptilne. Mnogi ljudi prvo primijete opće zamućenje vida, slično gledanju kroz zamagljen prozor", objašnjava Vincenzo Marino.

Ostali rani simptomi mogu uključivati:

Pojačan bljesak ili pojava krugova (aureola) oko izvora svjetlosti, osobito noću

Potreba za jačim svjetlom prilikom čitanja

Boje izgledaju izblijedjelo ili žućkasto

Česte promjene dioptrije na naočalama

Poteškoće u noćnoj vožnji

Budući da se ove promjene događaju sporo, redoviti oftalmološki pregledi ključni su za rano otkrivanje.

Prevencija katarakte

Iako se nastanak katarakte ne može u potpunosti spriječiti, određene životne navike mogu usporiti njezino napredovanje. "Zaštita očiju od UV zračenja kvalitetnim sunčanim naočalama, prestanak pušenja i održavanje dobre kontrole šećera u krvi kod dijabetičara mogu pridonijeti zdravlju očnih leća", ističe očni kirurg.

"Uravnotežena prehrana bogata antioksidansima također može podržati dugoročno zdravlje očiju. Redoviti oftalmološki pregledi ostaju najpouzdaniji način za praćenje zdravlja leće tijekom vremena", dodaje.

Liječenje katarakte

Jedina učinkovita metoda liječenja katarakte je kirurški zahvat, koji se danas smatra jednim od najsigurnijih i najpouzdanijih postupaka u modernoj medicini. "Operacija uključuje uklanjanje zamućene prirodne leće i njezinu zamjenu bistrom, umjetnom intraokularnom lećom (IOL). Zahvat se obično izvodi u sklopu dnevne bolnice, gotovo je bezbolan i omogućuje većini pacijenata brz povratak normalnim aktivnostima", pojašnjava Vincenzo Marino.

"Moderna tehnologija intraokularnih leća nudi širok raspon opcija, uključujući leće koje smanjuju ovisnost o naočalama za vid na daljinu, srednju udaljenost ili blizinu. Izbor leće prilagođava se životnom stilu i vizualnim potrebama svakog pacijenta", navodi.

Siva mrena je često i progresivno, ali u potpunosti izlječivo stanje. Prepoznavanje ranih simptoma i redoviti oftalmološki pregledi omogućuju pravovremeno liječenje. Zahvaljujući suvremenim kirurškim tehnikama i naprednoj tehnologiji leća, pacijenti mogu očekivati izvrstan ishod i brz povratak svakodnevnom životu.

