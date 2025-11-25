Ova bolest godišnje ubije 1700 ljudi u Hrvatskoj: 'Potvrđena je kod petine pregledanih'

Kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) među osam su vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj, s 1.700 smrtnih slučajeva godišnje, stoga timovi zdravstvenih stručnjaka diljem Hrvatske provode kampanju ranog otkrivanja rizičnih pacijenata i edukacije građana.

Kako bi se potaknulo ranije otkrivanje, na inicijativu Hrvatske kuće disanja, Hrvatskog torakalnog društva Toraks i udruge bolesnika Udah života, u nizu gradova organizirane su razne aktivnosti kao što su besplatne spirometrije, savjetovališta za pušače, edukacije o inhalacijskoj terapiji, vježbe disanja te radionice o prepoznavanju ranih simptoma i akutnih pogoršanja.

''Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, KOPB su među osam vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj, uz više od 1.700 smrtnih slučajeva godišnje, dok se procjenjuje da tisuće građana živi s nedijagnosticiranom bolesti. U pojedinim preventivnim programima KOPB su potvrđene kod petine pregledanih građana, što upozorava na ozbiljnu raširenost'', navodi se u njihovom priopćenju povodom Svjetskog dana KOPB-a.

''Zaduha? Pomisli na KOPB!''

Ovogodišnja kampanja pod nazivom ''Zaduha? Pomisli na KOPB!'' posebno naglašava sve snažniju povezanost zdravlja pluća s okolišnim čimbenicima. Kvaliteta zraka, klimatske promjene, raspored urbanih prometnica, zagađenje unutarnjih prostora i izloženost duhanskom dimu značajno utječu na respiratorno zdravlje i povećavaju rizik od razvoja i pogoršanja KOPB-a.

Svjetski dan KOPB-a i ove će se godine obilježiti javnozdravstvenim akcijama na terenu diljem Hrvatske, u kojima građani mogu obaviti spirometriju i razgovarati sa stručnjacima. Timovi stručnjaka sastoje se od pulmologa, liječnika obiteljske medicine, medicinskih sestara, respiratornih fizioterapeuta, ljekarnika i mladih studenata biomedicine.

Dijagnostiku spirometrijom istaknuta je kao najučinkovitiji način smanjenja komplikacija i odgode bolničkih liječenja.

