Velika vijest za ljubitelje Formule 1: FIA uvodi novo testiranje usred sezone

Nova sezona Formule 1 sve nam je bliže. Navijači su uzbuđeni, bolidi zagrijani, a vozači spremni. Ostao je jedino najveći problem - kako stići do Australije. Sva ostala pitanja su zasad odgovorena. Ili možda ne?

Naime, spor oko promjena regulacija traje već neko vrijeme. Max Verstappen je čak javno izjavio kako razmišlja o mirovini zbog promjena, a novi problemi stigli su i od strane Mercedesa. Sve to je, izgleda, natjeralo FIA-u da reagira.

Tako će novi test motora biti uveden nakon sedme utrke sezone Formule 1 2026., koja će se održati u Kanadi na stazi Gilles-Villeneuve.

Kontroverze

Podsjetimo, uoči nove sezone 2026., koja počinje sljedećeg vikenda u Melbourneu, pojavile su se potencijalne rupe u pravilima, a Mercedes se našao u središtu pozornosti nakon što su suparničke momčadi ustvrdile da su pronašle način zaobilaženja ograničenja omjera kompresije motora.

U sklopu jednih od najvećih regulatornih promjena u povijesti F1, maksimalni omjer kompresije smanjen je s 18.0 prema prethodnim pravilima na 16.0, no mjerenja se trenutačno provode samo kada motor ne radi na punoj radnoj temperaturi. Vjeruje se da Mercedes to iskorištava, što bi mu moglo donijeti natjecateljsku prednost. Međutim, FIA je objavila da će se od 1. lipnja provoditi novi test pri temperaturi okoline motora od 130 stupnjeva.

Prije uvođenja novog testa na rasporedu je sedam utrka, dok je od lipnja nadalje u kalendaru predviđeno još 17 utrka.

FIA je priopćila da su "neki aspekti izmjena istodobno jednoglasno odobreni od strane proizvođača pogonskih jedinica Formule 1". Proizvođači motora u F1 su Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Audi i Honda.

"Izmjene tehničkih propisa uslijedile su nakon predsezonskih testiranja u Barceloni i Bahreinu te opsežnih povratnih informacija vozača i momčadi", navodi FIA.

FIA je radila na kompromisnom rješenju prema kojem će se od 1. lipnja 2026. omjer kompresije kontrolirati i u toplim i u hladnim uvjetima, a od 2027. nadalje isključivo u radnim uvjetima (130 °C). Propisi uvedeni za 2026. predstavljaju jednu od najvećih promjena u novijoj povijesti. Sve strane priznaju da se uvođenjem tako značajnih regulatornih promjena iz predsezonskih testiranja i prvih utrka prvenstva 2026. mogu izvući zajedničke pouke.

Druge novosti

FIA je u subotu također objavila da će Q3 od ove sezone trajati 13 minuta umjesto dosadašnjih 12. Kvalifikacije će i dalje trajati jedan sat, a kako bi se nadoknadila manja promjena, razmak između Q2 i Q3 bit će smanjen s osam na sedam minuta.

Novi sudionik Cadillac ove sezone pridružuje se F1 poretku pa će na gridu biti 11 momčadi. To znači da će u Q1 i Q2 ispadati šest najslabijih bolida, umjesto dosadašnjih pet.

Prošlogodišnja obveza dvaju zaustavljanja u boksu na Velikoj nagradi Monaka ukinuta je pa će se utrka, koja je na rasporedu 7. lipnja, voziti prema istim pravilima kao i ostale utrke za Veliku nagradu.

