Evo kako premierligaška zvijezda provodi pauzu bez reprezentacije: Detalji iznenadili navijače

Iako nije dobio poziv u reprezentaciju Engleske, Jack Grealish očito zna kako iskoristiti slobodno vrijeme. Engleski veznjak, trenutno na posudbi u Evertonu iz Manchester Cityja, odlučio je reprezentativnu pauzu provesti opuštenije daleko od nogometnih travnjaka.

Produženi vikend u Dubaiju

Prema pisanju britanskih medija, Grealish je viđen u nekoliko poznatih irskih barova u Dubaiju, među kojima su McCafferty’s i McGettigan’s, gdje se družio s navijačima, kupovao pića i čak plaćao nedjeljne “roast dinner” večere prisutnima. Svjedoci navode da je bio dobro raspoložen, razgovarao s obožavateljima i zbijao šale o klupskom “policijskom satu” koji mu je, navodno, propisao menadžer David Moyes.

'Šalio se da mora biti u krevetu do 22 sata, ali da mu to ne vrijedi ako je u drugoj vremenskoj zoni', otkrio je jedan izvor britanskom The Sunu. Dodaje da je Grealish bio među posljednjima koji su napustili lokal, i to tek nakon ponoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Voyo vam donosi novu večer vrhunskih borbi, KSW u Češkoj i PFL u Ruandi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju ga vidno opuštenog, u društvu prijatelja i navijača, ali i s djevojkom Sashom Attwood, koja mu se pridružila na kratkom odmoru. 'Bio je potpuno ležeran, raspoložen i nije pokazivao ni trunku zabrinutosti zbog toga što nije na popisu reprezentacije. Ljudi su ga doživjeli kao pravog ‘momka iz naroda’,' dodao je isti izvor.

Bez nastupa protiv Manchester Cityja

Zbog pravila o posudbama, Grealish neće moći nastupiti u utakmici Evertona protiv Manchester Cityja, svog matičnog kluba, što mu daje još nekoliko dana odmora prije povratka na travnjak.

Unatoč izostanku s popisa Thomasa Tuchela, engleski veznjak očito je pronašao način da zadrži pozitivan duh i poveže se s navijačima na svoj jedinstveni, neformalni način.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva kontinenta, jedna borilačka noć: Voyo donosi MMA spektakl godine!