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RIJETKO JE VIĐAMO /

Tko je tajanstvena žena koja se našla uz J.Lo? Slavna pjevačica pokazala svoju najveću podršku

Tko je tajanstvena žena koja se našla uz J.Lo? Slavna pjevačica pokazala svoju najveću podršku
Foto: Lucia Sabatelli/Bestimage/Profimedia
Lynda Lopez rođena je 14. lipnja 1971. godine u Bronxu, New York, kao najmlađa od tri kćeri u obitelji portorikanskog podrijetla.
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Jennifer Lopez (56) u Parizu nije privlačila pažnju samo svojim spektakularnim izdanjima, već i društvom koje je rijetko viđamo uz nju pod tolikim svjetlima reflektora. Slavna pjevačica na Tjedan visoke mode povela je mlađu sestru Lyndu Lopez (55), a njihovo zajedničko pojavljivanje odmah je privuklo poglede. 

Iako je Jennifer desetljećima jedna od najvećih svjetskih zvijezda, Lynda Lopez izgradila je vlastiti put daleko od glamura. Emmyjem nagrađena novinarka, autorica i producentica rijetko se pojavljuje u prvom planu, no J.Lo često ističe koliko joj upravo mlađa sestra znači. Njihova bliskost traje još od djetinjstva u Bronxu, a danas ih povezuje ne samo obiteljska ljubav, već i godine međusobne podrške. 

10.7.2026.
7:10
Hot.hr
/ SplashNews.com/Splash/Profimedia
JloJennifer LopezLynda LopezParizSestra
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