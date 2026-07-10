Tko je tajanstvena žena koja se našla uz J.Lo? Slavna pjevačica pokazala svoju najveću podršku

Jennifer Lopez (56) u Parizu nije privlačila pažnju samo svojim spektakularnim izdanjima, već i društvom koje je rijetko viđamo uz nju pod tolikim svjetlima reflektora. Slavna pjevačica na Tjedan visoke mode povela je mlađu sestru Lyndu Lopez (55), a njihovo zajedničko pojavljivanje odmah je privuklo poglede.

Iako je Jennifer desetljećima jedna od najvećih svjetskih zvijezda, Lynda Lopez izgradila je vlastiti put daleko od glamura. Emmyjem nagrađena novinarka, autorica i producentica rijetko se pojavljuje u prvom planu, no J.Lo često ističe koliko joj upravo mlađa sestra znači. Njihova bliskost traje još od djetinjstva u Bronxu, a danas ih povezuje ne samo obiteljska ljubav, već i godine međusobne podrške.