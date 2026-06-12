Princeza koja je mijenjala svijet: Preminula nakon višegodišnje borbe za život

Tajlandska princeza Bajrakitiyabha preminula je u 48. godini života nakon što je provela više od tri godine u komi, piše BBC. Poznatija pod nadimkom Bha, princeza je još 2022. godine izgubila svijest dok je trenirala svoje pse za jedno vojno natjecanje. U službenim izvještajima navedeno je srčano oboljenje i infekcija mikoplazmom, dok neslužbeni izvori navode kako je stvarni uzrok zapravo puknuta aneurizma u mozgu koja je zatim izazvala masivno krvarenje.

Unatoč pokušajima hitnih službi, vjeruje se da je doživjela moždanu smrt već u prvim satima. Nakon nesreće, na životu je održavana uz pomoć ECMO uređaja koji obavlja funkciju srca i pluća. Palača je povremeno izdavala kratka priopćenja, a konačna objava potvrdila je da joj se stanje pogoršalo zbog teške abdominalne infekcije koja je uzrokovala zatajenje više organa.

Svestrana karijera posvećena pravu i humanitarnom radu

Princeza Bha imala je impresivno obrazovanje, diplomiravši pravo na Sveučilištu Thammasat te međunarodne odnose na Sveučilištu Sukhothai Thammatirat. Obrazovanje je nastavila u SAD-u, gdje je također magistrirala i doktorirala pravo.

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Imala je raznoliku profesionalnu karijeru, radila je kao tužiteljica u Uredu državnog odvjetnika, a radila je i kao tajlandska veleposlanica u Austriji. Uspješna je bila i u vojnom polju, gdje je dosegnula čak i čin generalice u Kraljevskoj sigurnosnoj komandi.

Njezin humanitarni rad je bio jako utjecajan i svjetski poznat. Zalagala se za poboljšanje uvjeta za zatvorenice, što je naposlijetku dovelo do toga da su Ujedinjeni narodi usvojili "Bangkoška pravila", prvi globalni standard za tretman žena u pravosudnom sustavu.

Princeza je zbog svog iskustva i ugleda bila idealna kandidatkinja za nasljednicu prijestolja. Njezinim preranim odlaskom budućnost monarhije ostaje u neizvjesnosti.