Ivana Mišković se za Net.hr javila iz SAD-a: 'Večeras Vatrene gledam s tribina u Dallasu'

Magistrica novinarstva Ivana Mišković (31) ovih dana uživa u sunčanom Miamiju, gradu kojem se s velikim zadovoljstvom vraća još od svog prvog posjeta prije gotovo deset godina. U američku saveznu državu Floridu doputovala je u posjet prijateljici koja ondje živi, a slobodne dane koristi za istraživanje omiljenih gradskih četvrti, uživanje na plažama i upijanje jedinstvene atmosfere kojom Miami osvaja posjetitelje iz cijelog svijeta.

No, osim o čarima jednog od najpoznatijih američkih gradova, Ivana je za Net.hr progovorila i o velikom uzbuđenju zbog Svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras će, naime, s tribina stadiona u Dallasu pratiti prvi nastup hrvatske reprezentacije protiv Engleske, a u razgovoru nam je otkrila kakva atmosfera vlada u SAD-u uoči velikih nogometnih spektakala, koliko je vezana uz Vatrene te zašto su utakmice hrvatske reprezentacije u njezinoj obitelji oduvijek puno više od običnog sportskog događaja.

Foto: Privatni album

Trenutačno boravite u Miamiju na Floridi. Kojim povodom ste otputovali i koliko dugo planirate ostati?

Došla sam u posjet prijateljici koja živi u Miamiju. Budući da sam već bila ovdje, znala sam koliko mi se grad sviđa pa nisam puno razmišljala kada se ukazala prilika za novi dolazak. Lijepo je ponovno prošetati poznatim mjestima, ali i otkriti nešto novo svaki put kad dođem. Planiram ostati još nekoliko dana, uživati u druženju, suncu i opuštenoj atmosferi po kojoj je Miami poznat.

Spomenuli ste da vam ovo nije prvi posjet Miamiju?

U ovaj sam se grad zaljubila još 2016. godine i od tada mu se uvijek s veseljem vraćam. Ne znam je li to zbog sunca, prekrasnih plaža, palmi na svakom koraku ili jednostavno posebne atmosfere koju ima, ali svaki put kad dođem osjećam se jednako sretno i uzbuđeno. Miami za mene ima poseban šarm i uvijek mu se rado vraćam kad god imam priliku.

Jeste li u Miami doputovali sami ili ste stigli u društvu?

Doputovala sam sama jer mi prijateljica tu živi. Uvijek je lijepo kada te na drugom kraju svijeta dočeka poznato lice, pa se odmah osjećaš kao kod kuće. Zahvaljujući njoj imam priliku vidjeti Miami iz jedne malo drugačije, lokalne perspektive, što mi je posebno drago.

Što vas je do sada najviše oduševilo, atmosfera, ljudi, plaže ili nešto sasvim drugo?

Teško mi je izdvojiti samo jednu stvar. Miami ima neku posebnu energiju koja se osjeti na svakom koraku. Oduševljavaju me prekrasne plaže, opušteni ljudi i činjenica da se ovdje stalno nešto događa, a opet sve nekako djeluje bez stresa. To je spoj koji mi se jako sviđa.

Foto: Privatni album

Jeste li već otkrili neko mjesto koje biste preporučili svima koji se nađu u Miamiju?

Ovaj put posebno me se dojmio Brickell, moderan, živahan i prekrasno uređen kvart s odličnom atmosferom, puno restorana, kafića i zanimljivih sadržaja. Naravno, uvijek volim prošetati i uz ocean te uživati u South Beachu, ali Brickell me stvarno osvojio svojim posebnim spojem urbane energije i opuštenog floridskog načina života. Svakome tko posjeti Miami preporučila bih da ga obavezno istraži.

Osjeća li se u gradu već uzbuđenje zbog velikih nogometnih događanja i kakva je općenito atmosfera?

Da, osjeti se veliko uzbuđenje. Ljudi pričaju o nogometu, vide se navijači iz raznih zemalja i atmosfera je stvarno posebna.

Hoćete li pratiti nastupe hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i gdje planirate gledati utakmice naših Vatrenih?

U mojoj obitelji utakmice hrvatske reprezentacije uvijek su poseban događaj i nešto što nas okuplja bez obzira na to gdje se nalazimo. Mama je definitivno najveći navijač među svima nama i sigurna sam da će svaku utakmicu pratiti s jednakim žarom kao i uvijek. Za susret s Engleskom otputovala sam u Dallas, što je zaista jedno posebno iskustvo, a preostale utakmice najvjerojatnije ću gledati iz Miamija u društvu dragih prijateljica iz Hrvatske. Iako sam daleko od doma, lijepo je znati da svi navijamo zajedno i dijelimo iste emocije.

Kakva su vaša očekivanja od hrvatske reprezentacije? Vjerujete li da možemo ponovno ostvariti zapažen rezultat?

Nadam se! Vjerujem da imamo kvalitetu za još jedno lijepo prvenstvo i puno razloga za ponos.

Foto: Privatni album

Jeste li u Miami ponijeli i poneki navijački rekvizit u hrvatskim bojama ili ćete se tek ondje "opremiti" za navijanje?

Ponijela sam sa sobom jednu majicu Ivana Jurić Design s hrvatskim motivima, čisto da se nađe za utakmice i navijanje. Nisam od onih koji putuju s cijelim navijačkim arsenalom, ali volim imati neki mali detalj koji me podsjeća na dom.

Koliko inače pratite nogomet i jeste li jedna od onih osoba koje ne propuštaju velike utakmice hrvatske reprezentacije?

Ne mogu reći da općenito pratim nogomet, ali kada igra hrvatska reprezentacija, to se ne propušta. To je kod nas doma gotovo mali obiteljski ritual - svi smo uz TV, navijamo i komentiramo svaki potez. Čak i kada sam daleko od Hrvatske, uvijek se nekako povežemo i zajedno proživljavamo utakmicu, tako da mi je to puno više od samog nogometa.

Imate li svog omiljenog igrača među Vatrenima i tko vas najviše oduševljava na terenu?

Nemam nekog posebnog omiljenog igrača, gledam reprezentaciju kao cjelinu i najviše me veseli kada igraju kao pravi tim i kada se vidi ono zajedništvo po kojem su naši Vatreni prepoznatljivi.

Foto: Privatni album

Kako izgleda vaše gledanje utakmice, jeste li mirni svih 90 minuta ili vas emocije potpuno ponesu?

Ponesu me emocije, posebno kada je neizvjesno do samoga kraja.

Za kraj, imate li za utakmicu već spremno neko posebno navijačko izdanje?

Inače nisam osoba koja unaprijed planira što će odjenuti tako da ću vjerojatno u zadnji trenutak složiti neku kombinaciju, a sigurno ću odjenuti svoju majicu s hrvatskim motivima. Budući da su temperature ovdje stvarno visoke, najvažnije mi je da mi bude ugodno, pa će to najvjerojatnije biti uz kratke hlače i nešto laganije. U svakom slučaju, veselim se navijanju, druženju i onom posebnom osjećaju zajedništva koji hrvatska reprezentacija uvijek uspije probuditi među ljudima, bez obzira na to gdje se nalazili.